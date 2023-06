Comcast anuncia una beca de 4,5 millones de dólares destinada a Per Scholas con el objetivo de facilitar oportunidades económicas a través del desarrollo de competencias digitales y la capacitación en tecnología

Filadelfia--(business wire)--jun. 22, 2023--

Comcast Corporation anunció hoy una nueva beca de 4,5 millones de dólares por tres años destinada a Per Scholas, una ONG nacional líder que fomenta la igualdad económica a través de la capacitación en tecnología y el desarrollo profesional. La inversión permitirá que más de 10.000 adultos de orígenes diversos en 15 mercados lancen nuevas carreras en tecnología, para empoderar a personas provenientes de comunidades de bajos ingresos a alcanzar una cifra colectiva de 450 millones de dólares solo en nuevos salarios. Particularmente, el financiamiento también será de ayuda en la expansión de Per Scholas a tres nuevos mercados necesitados de especialistas en tecnología para economías digitales, lo que tendrá un impacto incluso mayor en la comunidad.

“La clave para cerrar la brecha digital va más allá del mero acceso a Internet”, afirmó Dalila Wilson-Scott​, vicepresidenta sénior y directora de diversidad de Comcast Corporation y presidenta de Comcast NBCUniversal Foundation. “Hoy casi un tercio de los trabajadores estadounidenses carecen de las competencias digitales básicas necesarias para trabajar y competir en nuestro mercado laboral, que es cada vez más digital, y necesitamos ocuparnos con urgencia de la alfabetización digital y las competencias técnicas, particularmente en las comunidades de color. Al continuar nuestra alianza con Per Scholas, ayudamos a producir resultados mensurables que crearán una fuerza laboral más preparada e inclusiva, para tener más garantías de que ninguna comunidad quede rezagada”.

Desde 2021, la alianza entre Per Scholas y Comcast ha generado más de 2500 estudiantes capacitados en una docena de mercados y ha empoderado a más de 1700 graduados para el lanzamiento de sus carreras en tecnología, hasta alcanzar una cifra colectiva de 76 millones de dólares en nuevos ingresos. A través de esta nueva beca por tres años y la expansión a otros mercados, los estudiantes de Per Scholas se graduarán en el programa “10,000 Accessible Careers in Tech” (10.000 carreras tecnológicas accesibles) y adquirirán las demandadas competencias técnicas y profesionales que les serán útiles para lograr el éxito en carreras tecnológicas, con apoyo interno a fin de identificar oportunidades de empleo durante y después de la graduación. Los esquemas de capacitación actuales de Per Scholas incluyen AWS re/Start, ciberseguridad, soporte de TI, desarrollo Java e ingeniería de software.

“Comcast ayuda continuamente a que Per Scholas alcance todo su potencial y construya un futuro con posibilidades ilimitadas”, afirmó Plinio Ayala, presidente y director ejecutivo de Per Scholas. “Nuestra alianza es potente. Comcast invierte en las comunidades a fin de garantizar competencias digitales extendidas en los Estados Unidos y empleo para los especialistas en tecnología capacitados en Per Scholas. Gracias al apoyo de Comcast, acabamos de celebrar nuestra graduación inaugural en Indianápolis, y no veo la hora de que tengamos el mismo impacto juntos en las ciudades y las comunidades que más podrían beneficiarse con la capacitación en competencias tecnológicas demostrada y de reconocimiento nacional de Per Scholas”.

Los 15 mercados donde la alianza entre Per Scholas y Comcast está marcando diferencias todos los días son Atlanta, Baltimore, el Gran Boston, Chicago, Detroit, Indianápolis, Orlando, la Región de la Capital Nacional (Canadá), Newark, Filadelfia, Pittsburgh, Seattle, Nueva York y dos nuevas ciudades que se anunciarán pronto. El anuncio de la beca de Per Scholas forma parte de una iniciativa de financiamiento integral de 25 millones de dólares que apunta específicamente a la creación de oportunidades económicas a través del desarrollo de competencias digitales en 2023, y Project UP, el compromiso de 1000 millones de dólares de Comcast para ayudar a fomentar la igualdad digital y construir un futuro de posibilidades ilimitadas.

Acerca de Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa de medios y tecnología global. Desde la conectividad y las plataformas que ofrecemos hasta los contenidos y las experiencias que creamos, nuestros negocios llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados en todo el mundo. Ofrecemos banda ancha, conectividad inalámbrica y video de clase mundial a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y transmitimos por streaming contenidos de entretenimiento, deportes y noticias líderes a través de marcas entre las que se encuentran NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences.

Acerca de Per Scholas

Durante más de 25 años, Per Scholas ha fomentado la igualdad y generado más oportunidades en los Estados Unidos. Per Scholas permite que individuos, comunidades y empleadores alcancen todo su potencial a través de capacitaciones rigurosas para carreras en tecnología. Gracias a alianzas con socios que han demostrado ser empleadores dinámicos, desde empresas incluidas en el listado Fortune 500 hasta startups innovadoras, estamos desarrollando talentos diversos y sostenibles y cambiando juntos el rostro de la tecnología. Con capacitaciones remotas nacionales y campus en más de 20 ciudades, una iniciativa que sigue en crecimiento, Per Scholas ofrece capacitación gratuita en las competencias tecnológicas más demandadas, entre ellas nube, ciberseguridad, ingeniería de datos, soporte de TI, ingeniería de software y muchas otras. A la fecha, más de 20.000 personas han adquirido las competencias para lanzar carreras en tecnología de alto crecimiento que les permiten triplicar el salario que percibían antes de capacitarse. La diversidad, la igualdad, la inclusión y el sentido de pertenencia están en nuestro ADN: el 85 por ciento de los estudiantes son personas de color, dos de cinco son mujeres y más de la mitad ostenta un título secundario como logro educativo más alto. Para más información, visite PerScholas.org y síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

