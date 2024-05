Comcast aporta 1 millón de dólares para la transformación de los datos, la capacitación en tecnología y los recursos educativos en español de The Arc

Washington--(business wire)--may. 17, 2024--

En el día de la fecha, The Arc of the United States y Comcast NBCUniversal anunciaron la importante expansión de su asociación histórica destinada a superar obstáculos y crear más equidad y oportunidades para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés). Comcast otorga una subvención de $1 millón durante dos años a The Arc para modernizar su infraestructura de datos, profundizar el impacto de sus programas de alfabetización digital y brindar a las familias de habla hispana acceso a la promoción de la educación especial. Este financiamiento es parte del Proyecto UP, el compromiso de mil millones de dólares de Comcast para promover la equidad digital y ayudar a crear un futuro de posibilidades ilimitadas.

Contar con datos robustos es la base para dar impulso a cambios significativos. Esta inversión revolucionará la forma en que The Arc recopila y analiza información en su red de casi 600 divisiones en todo el país. El nuevo sistema de datos centralizado rastreará los servicios vitales que brindan sus divisiones, capturará el alcance del impacto colectivo de The Arc y revelará ideas para promover y apoyar mejor a la comunidad de IDD. Los beneficios de esta nueva tecnología llegarán a todas las partes interesadas: la oficina nacional apoyará mejor a sus divisiones, las divisiones aprenderán las mejores prácticas unas de otras y cubrirán mejor las necesidades de su comunidad, y las personas con discapacidades y sus familias tendrán una federación más fuerte en la que confiar.

“En nuestra búsqueda de una sociedad plenamente inclusiva, los datos son poder”, expresó Katy Neas, CEO de The Arc of the United States. “Este aporte nos permite ejercer nuestra fuerza colectiva en nuestras casi 600 divisiones para ayudar de manera más estratégica a millones de personas con discapacidades en todo Estados Unidos, para que nuestro impacto humano sea aún mayor”.

Comcast también ha apoyado los esfuerzos de The Arc para garantizar que los recursos sean accesibles para las comunidades hispanas. A través de financiación en 2023, el plan de estudios de promoción de la educación especial de Arc@School se tradujo al español y se lanzó a principios de 2024. Como parte de la nueva subvención, The Arc llevará a cabo actividades de divulgación dirigidas a las comunidades hispanas a través de seminarios web en español, la colaboración con promotores de la educación especial de habla hispana y acceso a programas locales para ayudar a estas poblaciones desatendidas a convertirse en fuertes promotores de la educación especial. Los fondos proporcionarán específicamente subvenciones a cinco divisiones de The Arc ubicadas en Arizona, Colorado, Florida, Texas y Virginia, que brindarán a 150 familias de habla hispana acceso gratuito al programa y organizarán grupos focales para aprender y asegurar mejor que sus hijos reciban una educación escolar pública de calidad.

“Durante demasiado tiempo, los estudiantes con discapacidades se han enfrentado a toda una serie de obstáculos que les han negado la educación pública gratuita y apropiada a la que tienen derecho”, señaló Katy Neas. “Es esencial que tanto padres y madres como el personal de la escuela comprendan plenamente sus derechos y responsabilidades para que los estudiantes obtengan la educación que necesitan de conformidad con la ley federal. Nuestra asociación con Comcast para poner The Arc@School en manos de más familias y educadores está derribando esas barreras de manera profunda. Con su apoyo, estamos capacitando a los estudiantes no solo para acceder a la educación que merecen sino también para que realmente prosperen”.

Además, la subvención de Comcast apoyará los centros de coaching en tecnología de The Arc, que brindan capacitación personalizada en habilidades digitales a personas con IDD. The Arc ampliará su capacitación para incluir a cuidadores y familiares, lo que integrará mejor las habilidades tecnológicas en todos los entornos de la vida diaria de una persona y brindará soporte a un total de 10 sitios en Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Tennessee y Texas. Desde 2014, Comcast ha ayudado a los centros de coaching en tecnología de The Arc a capacitar a más de 2500 personas con IDD a través de programas de formación que promueven resultados medibles en empleo, salud, vida independiente, educación y conexiones interpersonales.

“Ya sea tener un trabajo confiable, administrar su salud, aprender habilidades para toda la vida o estar conectado socialmente, la tecnología es el puente hacia las oportunidades y la independencia”, señaló Dalila Wilson-Scott, vicepresidenta ejecutiva y directora principal de diversidad de Comcast Corporation, y presidenta de Comcast NBCUniversal Foundation. “Es un gran orgullo asociarnos con The Arc para promover significativamente el acceso digital y la equidad para las personas con discapacidades”.

Acerca de The Arc of the United States: The Arc promueve y presta servicios a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés), incluido el síndrome de Down, el autismo, los trastornos del espectro alcohólico fetal, la parálisis cerebral y otros diagnósticos. Fundada en 1950 por padres y madres que creían que sus hijos con IDD merecían más, The Arc es ahora una red de casi 600 divisiones en todo el país que promueven y protegen los derechos humanos de las personas con IDD y apoyan activamente su plena inclusión y participación en la comunidad durante todas sus vidas. Por décadas, The Arc ha estado a la vanguardia de los avances en derechos y apoyos para las personas con discapacidad. Hay más de 7 millones de personas con IDD en los Estados Unidos, lo que abarca más de 100 diagnósticos diferentes. Para obtener más información, visite www.thearc.org o síganos en @TheArcUS. Nota del editor: The Arc no es un acrónimo. Siempre se debe hacer referencia a nosotros como The Arc, no The ARC y nunca ARC. The Arc debe considerarse como un título o una frase.

Acerca de Comcast Corporation: Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa mundial de medios de medios y tecnología. Desde la conectividad y las plataformas que proporcionamos, hasta los contenidos y experiencias que creamos, nuestras empresas llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados en todo el mundo. Proporcionamos banda ancha, servicios inalámbricos y vídeo de primer nivel a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y hacemos streaming de entretenimiento, deportes y noticias a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences. Visite www.comcastcorporation.com para obtener más información.

