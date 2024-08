Comcast destina USD 35 millones a apoyar a cientos de organizaciones comunitarias para ampliar las oportunidades económicas del "Equipo del Mañana"

Filadelfia--(business wire)--ago. 1, 2024--

Comcast ha anunciado su compromiso de destinar USD 35 millones a cientos de organizaciones comunitarias este año para ayudar a formar al "Equipo del Mañana", la próxima generación de innovadores, emprendedores y creadores, apoyando el acceso a oportunidades, tecnología y habilidades digitales. Entre el 26 de julio y el 28 de septiembre, Comcast NBCUniversal llevará a millones de personas la emoción y la inspiración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Mientras el Team USA compite por alcanzar sus sueños, la inversión de Comcast ayudará a llevar el espíritu de los Juegos a los socios comunitarios que trabajan para alentar, apoyar y motivar a la próxima generación a hacer realidad los suyos. Esta financiación forma parte de Project UP, el compromiso global de Comcast para conectar a las personas a Internet, apoyar programas de competencias y empleos digitales y fomentar la movilidad económica.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240731661082/es/

Comcast Commits $35M to Support Hundreds of Community Organizations in Expanding Economic Opportunity for the “Team of Tomorrow” (Photo: Business Wire)

"Del mismo modo que los atletas necesitan entrenarse para competir y triunfar, lo mismo ocurre con la próxima generación. La formación para desarrollar habilidades digitales es clave para que los nuevos talentos destaquen en la economía digital", explicó Dalila Wilson-Scott, vicepresidenta ejecutiva y directora de Diversidad de Comcast Corporation y presidenta de Comcast NBCUniversal Foundation. "Con nuestros socios sin fines de lucro, estamos orgullosos de ofrecer oportunidades en todas las comunidades a las que servimos para ayudar a acelerar el éxito del ‘Equipo del Mañana’".

Los datos de la National Skills Coalition (NSC) revelan que el 92% de todos los puestos de trabajo requieren competencias digitales, pero casi un tercio de los trabajadores estadounidenses carecen de las competencias digitales básicas, especialmente en las comunidades con menores ingresos y en las comunidades de color. Según una encuesta reciente de la NSC, los consultados están de acuerdo en que el acceso a las competencias digitales abre más oportunidades de empleo, mejores salarios y avances profesionales más rápidos, y el 82% de los encuestados apoya el aumento de la financiación para la formación en competencias digitales.

La inversión de Comcast abarca el apoyo a socios sin fines de lucro que generan un impacto a gran escala en las áreas de investigación, formación en competencias digitales, emprendimiento y creatividad. Esto incluye Jobs For the Future, que encargará nuevas investigaciones colaborativas a través de su Centro de Inteligencia Artificial y el Futuro del Trabajo y su Centro para la Equidad Económica Racial; Per Scholas, una organización sin fines de lucro líder en formación tecnológica que integra la educación técnica con el desarrollo profesional; 2Gether-International, que proporciona a los nuevos empresarios discapacitados las herramientas y recursos necesarios para ser líderes en sus respectivas industrias; BUILD.org, una organización centrada en la juventud que ayuda a los estudiantes a forjar el éxito profesional, la mentalidad emprendedora y las oportunidades; y Wide Angle Youth Media, que ofrece formación en artes audiovisuales a miles de jóvenes de Baltimore, como Josh Nass, que aparece en el video "Joy of Achievement" de Comcast.

Además, existe NBCU Academy, el galardonado programa educativo de la empresa orientado a desarrollar nuevas habilidades y avanzar en las carreras de periodismo, medios de comunicación y tecnología.

Mediante la financiación estratégica de organizaciones netamente arraigadas en comunidades grandes y pequeñas, Comcast contribuye a salvar la brecha de cualificaciones y oportunidades, creando movilidad económica para las generaciones venideras.

"La escasa inversión en la comunidad de personas con discapacidad ha privado de oportunidades a muchas personas con talento para contribuir de forma significativa a la economía. Con el apoyo de Comcast, estamos en camino de crear un grupo de 3000 a 5000 empresarios con discapacidad que apoyamos anualmente para 2030, sin dejar de enfatizar que la ampliación de oportunidades para las personas con discapacidad puede ser un activo para el crecimiento económico", declaró Diego Mariscal, director ejecutivo y fundador de 2Gether-Internacional, y ex Paralímpico Nacional Mexicano.

Acerca de Comcast Corporation: Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) (Nasdaq: CMCSA) es una empresa global de medios de comunicación y tecnología. Desde la conectividad y las plataformas que proporcionamos hasta los contenidos y experiencias que creamos, nuestros negocios llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados en todo el mundo. Ofrecemos banda ancha, servicios inalámbricos y video de primera clase a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y retransmitimos entretenimiento, deportes y noticias a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences. Para más información, visite www.comcastcorporation.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240731661082/es/

CONTACT: K. Kim Atterbury

k.kim_atterbury@comcast.com

Keyword: united states north america pennsylvania

Industry keyword: asian american education technology philanthropy hispanic training telecommunications internet foundation mobile/wireless consumer

SOURCE: Comcast Corporation

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 08/01/2024 04:51 pm/disc: 08/01/2024 04:52 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240731661082/es

AP