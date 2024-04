Comcast lanza NOW, una nueva marca y cartera de productos que redefine el Internet, la telefonía móvil y TV de bajo costo

Filadelfia--(business wire)--abr. 17, 2024--

Comcast ha presentado hoy NOW, una nueva marca de productos de Internet, telefonía móvil y televisión en streaming de calidad y bajo costo que los consumidores pueden adquirir mes a mes, cuando quieran. NOW Internet es un servicio de prepago que ofrece más confiabilidad que las opciones inalámbricas fijas a un mejor precio. NOW Mobile es un nuevo servicio de prepago que incluye datos 5G ilimitados combinados con acceso a más de 23 millones de puntos de acceso WiFi, a diferencia de cualquier otro proveedor de la categoría de prepago.

Respaldado por la potente red Xfinity y el 5G más confiable, NOW ofrece una conexión en la que los clientes pueden confiar para obtener Internet, telefonía móvil o streaming en sus hogares o fuera de ellos. Los productos NOW están diseñados para ser increíblemente sencillos, con precios todo incluido, sin contratos ni comprobaciones de crédito. Los clientes pueden darse de alta, pausar o cancelar en línea, en cualquier momento.

"Los consumidores nos han dicho que quieren opciones de conectividad y entretenimiento de bajo costo y fáciles de usar que ofrezcan la misma confiabilidad y consistencia de nuestros servicios líderes Xfinity", dijo Dave Watson, presidente y director ejecutivo de Conectividad y Plataformas, Comcast. "Con NOW, hemos desarrollado un nuevo producto concebido desde cero para que resulte sencillo y fácil para cualquiera que busque Internet, telefonía móvil o televisión a su gusto sin renunciar a la calidad. Completa nuestra oferta de productos para brindar algo a cada segmento de consumidores del mercado y se vale de nuestros puntos fuertes de superiores capacidades de red, WiFi y streaming."

Presentación de la cartera NOW completa y precios

NOW Internet y Móvil se unen a NOW TV y NOW WiFi Pass para crear una cartera completa de productos de calidad y bajo costo que los consumidores pueden adquirir mes a mes, cuando quieran.

Una nueva opción para los clientes del Programa de Descuentos para Internet (ACP, por sus siglas en inglés)

La cartera NOW está lista para ser especialmente impactante para los estadounidenses que buscan una conectividad rentable. El Gobierno federal anunció recientemente que abril será el último mes completo del Programa de Descuentos para Internet (ACP, por sus siglas en inglés) si no recibe financiación adicional. NOW Internet y Móvil proporcionará a los clientes inscritos en el ACP otra opción de conectividad asequible y confiable, complementando las opciones de adopción de banda ancha para personas de bajos ingresos que Comcast ofrece desde hace tiempo, Internet Essentials e Internet Essentials Plus y la gama actual de Xfinity.

Las primeras pruebas con clientes de NOW Internet y Móvil ya han comenzado en Hartford-New Haven, Houston y Miami y, en las próximas semanas, se espera un lanzamiento nacional a gran escala en todas las zonas de servicio de Comcast. NOW TV y WiFi Pass están disponibles desde hoy en todos los lugares en los que Comcast presta servicio.

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa mundial de medios de medios y tecnología. Desde la conectividad y las plataformas que proporcionamos, hasta los contenidos y experiencias que creamos, nuestras empresas llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados en todo el mundo. Proporcionamos banda ancha, servicios inalámbricos y vídeo de primer nivel a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y hacemos streaming de entretenimiento, deportes y noticias a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences.

