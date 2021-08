Comedia de crímenes "only murders" reúne a steve martin y martin short con selena gomez

Por Alicia Powell

30 ago (Reuters) - Los viejos amigos Steve Martin y Martin Short se han unido nuevamente, esta vez con Selena Gomez agregando un ambiente juvenil a su nueva comedia de misterio "Only murders in the building".

La serie, que será lanzada el martes en Hulu, narra las peripecias de tres vecinos que intentan resolver un asesinato en su edificio de apartamentos de Manhattan mientras graban un podcast al mismo tiempo. Martin cocreó el programa que, según dijo, surgió de su amor por las historias de crímenes reales.

La actriz y cantante pop Gomez, de 29 años, dijo estar honrada por trabajar con los veteranos de la comedia.

"Es realmente especial y es exactamente lo que te imaginas, para ser honesta. Estás en el set y tienes un descanso y estás hablando de las noticias, música o relaciones, lo que sea, y ellos simplemente van y vienen. Es lo mejor", afirmó.

La relación entre Short y Martin se extiende por más de 35 años. La dupla trabajó junta por vez primera en la película "Three amigos!" y luego en la comedia "Father of the bride".

"Marty es la persona perfecta. Si estás organizando una fiesta (...) y luego Marty dice que no puede ir, mejor cancela la fiesta. Simplemente no será tan divertido", comentó Martin.

(Reporte de Reuters Television; editado en español por Carlos Serrano)

