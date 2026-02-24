Comediante británico Russell Brand se declara inocente de nuevos cargos de violación y agresión sexual

(.)

LONDRES, 24 feb (Reuters) - El actor y comediante británico Russell Brand se declaró inocente el martes en un tribunal de Londres de dos cargos adicionales de violación y agresión sexual cometidos hace casi dos décadas.

Brand, que en su momento fue uno de los presentadores más famosos de Gran Bretaña y exmarido de la cantante estadounidense Katy Perry, compareció ante el Tribunal Penal de Southwark, en Londres, y negó las acusaciones de haber violado a una mujer y agredido sexualmente a otra en 2009.

El año pasado fue acusado de dos delitos de violación, un delito de agresión indecente y dos delitos de agresión sexual contra cuatro mujeres entre 1999 y 2005.

Brand se declaró inocente en mayo del año pasado de esos cinco cargos y será juzgado en junio. El mes que viene se celebrará una audiencia para decidir si las nuevas acusaciones deben añadirse a ese caso. El abogado de Brand ha afirmado que su cliente necesita más tiempo para abordar los últimos delitos.

El actor, de 50 años, llegó al tribunal con un sombrero de vaquero blanco y lentes de sol. Cuando le preguntaron cómo se sentía, Brand, que en 2024 dijo que se había convertido al cristianismo, respondió a periodistas que se sentía "bendecido".

Era habitual ver a Brand en las pantallas británicas en la década de 2000. Era conocido por su estilo y apariencia extravagantes, y también trabajó como presentador de radio para la BBC.

El actor protagonizó varias películas, entre ellas "Get Him to the Greek" en 2010, el mismo año en que se casó con Perry. Se divorciaron en 2012, tras 14 meses de matrimonio.

A principios de la década de 2020, Brand había desaparecido de la cultura mainstream y desde entonces ha aparecido principalmente en internet, expresando sus opiniones sobre la política estadounidense y la libertad de expresión.

(Reporte de Michael Holden, editado en español por Lucila Sigal)