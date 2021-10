Comediante chappelle aborda por primera vez controversia con transgéneros por especial de netflix

(Nota del editor: Atención a lenguaje fuerte en párrafo 4 que podría ofender a algunos lectores)

Por Helen Coster

26 oct (Reuters) - El comediante Dave Chappelle abordó a fondo por primera vez la controversia con las personas transgénero generada en torno a un especial de Netflix, en un video publicado en su cuenta en Instagram cinco días después de que unas 100 personas protestaron cerca de la sede de la compañía.

La reacción de los empleados comenzó después de que Netflix Inc decidió lanzar el nuevo especial de comedia de Chappelle, "The Closer", que sus críticos dicen que ridiculiza a las personas transgénero.

"Se ha dicho en la prensa que me invitaron a hablar con los empleados transgénero de Netflix y me negué", sostuvo Chappelle en el video. "No es verdad. Si me hubiesen invitado, yo habría aceptado. Aunque me confunde lo que estamos hablando (...), dicen que quieren un ambiente laboral seguro en Netflix. Bueno, me parece que soy el único que ya no puede ir a la oficina".

"Quiero que todos en esta audiencia sepan que a pesar de que los medios plantean esto como yo contra esa comunidad, no es así", afirmó Chappelle. "No culpen a la comunidad LBGTQ por nada de esta mierda. Esto no tiene relación con ellos. Se trata de intereses corporativos y lo que puedo y no puedo decir".

El jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, avivó el malestar con un memorando al personal el 11 de octubre en el que reconoció el lenguaje provocativo de Chappelle en "The Closer", pero dijo que no llega a incitar a la violencia.

En entrevistas antes de la protesta, Sarandos reconoció que "cometí un error" en la manera en que discutió el especial con el personal de Netflix.

En el video publicado el lunes, Chappelle dijo que después de la controversia comenzaron a retirarle las invitaciones a festivales cinematográficos que aceptaron presentar un documental que realizó el verano boreal pasado.

El comediante indicó que ahora ese material estaría disponible en 10 ciudades de Estados Unidos.

"Gracias a Dios por Ted Sarandos y Netflix", dijo Chappelle. "Él es el único que no me ha cancelado aún".

(Reporte de Helen Coster en Nueva York; reporte adicional de Dawn Chmielewski en Los Angeles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)