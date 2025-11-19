Comentario de canciller alemán sobre Brasil que molestó a Lula se sacó de contexto, dice Berlín

BERLÍN, 19 nov (Reuters) - Un comentario del canciller alemán Friedrich Merz sobre Brasil que ofendió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha sacado de contexto, dijo el miércoles un portavoz del Gobierno alemán.

Merz, en un congreso de comercio la semana pasada, contó que había preguntado a los periodistas que habían viajado con él a Brasil para la conferencia sobre el clima COP30 si querían quedarse allí.

"No se levantó ni una mano. Todos nos alegramos de haber vuelto a Alemania", dijo Merz a los asistentes.

El comentario se suma a una lista de meteduras de pata de Merz en su carrera política, como llamar "pequeños pashas" a los hijos de padres musulmanes o insinuar que los inmigrantes arruinan el "paisaje urbano" de las ciudades alemanas.

El comentario llevó a Lula a comentar el martes en un acto en el norte de Brasil que Merz debería haber salido a bailar o a un bar cuando visitó a principios de mes la zona de Belém, ciudad anfitriona de la COP30.

"Entonces se habría dado cuenta de que Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que le ofrecen el estado de Pará y la ciudad de Belém", dijo Lula.

El portavoz del Gobierno alemán dijo que el comentario de Merz estaba siendo presentado de "forma incriminatoria" y que, en cambio, se refería a lo cansada que estaba la delegación.

"El comentario se refería esencialmente al deseo de la delegación, después de un vuelo nocturno muy cansador y un largo día en Belém, de iniciar también el viaje de regreso", dijo, y agregó que Brasil es el socio más importante de Alemania en América Latina y que no se había hecho ningún daño a su relación como resultado de la disputa.

"La impresión del canciller sobre este viaje a América Latina, este brevísimo viaje a América Latina, fue bastante positiva".

(Reporte de Andreas Rinke en Berlín e Isabel Teles en Sao Paulo; Escrito por Miranda Murray; Edición en español de Javier López de Lérida)