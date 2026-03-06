Comentarios de Hegseth recuerdan que el gobierno no siempre muestra el costo humano de la guerra

Las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que la prensa estadounidense enfatiza las bajas de Estados Unidos en la guerra con Irán porque “quiere hacer quedar mal al presidente” recuerdan algo que ha perdurado a lo largo de muchas décadas y conflictos: la tensión y el temor ante las noticias que recuerdan a los estadounidenses el costo humano de la guerra.

Hegseth arremetió contra las “noticias falsas” durante su sesión informativa en el Pentágono sobre la guerra, al referirse a los seis reservistas del Ejército de Estados Unidos que murieron en un ataque iraní contra un centro de operaciones en Kuwait.

“Cuando unos cuantos drones logran pasar u ocurren cosas trágicas, es noticia de primera plana”, afirmó el secretario. “Lo entiendo. La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Pero intenten, por una vez, informar sobre la realidad. Los términos de esta guerra los fijaremos nosotros en cada paso”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, redobló la apuesta cuando Kaitlan Collins, de CNN, le preguntó más tarde sobre el comentario en su propia conferencia de prensa. “Ustedes toman cada cosa que dice esta administración e intentan usarla para hacer quedar mal al presidente. Eso es un hecho objetivo”, sostuvo Leavitt.

A quienes vivieron la guerra de Vietnam en la década de 1960 les costaba sacudirse los recuerdos de imágenes explícitas transmitidas noche tras noche a los hogares a través de un invento entonces reciente: la televisión. Muchos creían que el impacto acumulado de ver ese sufrimiento todas las noches convirtió a los estadounidenses de partidarios en escépticos.

Desde entonces no se han visto en esa medida escenas tan vívidas e íntimas de la acción militar de estadounidenses, un legado que sigue vigente con la guerra que el presidente Donald Trump y Hegseth libran ahora en nombre de Estados Unidos.

“Para muchos presidentes, la lección parecía ser: no permitan que las realidades de la guerra entren en las salas de estar de la gente si pueden evitarlo”, señaló Timothy Naftali, investigador principal de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.

La cobertura de la guerra —y el acceso a ella— han cambiado

Hoy, las imágenes de la guerra que ve el público pueden parecerse a un videojuego —explosiones que iluminan el cielo vistas desde lejos—, con el dolor mucho más en privado.

Generaciones atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, los periodistas estaban integrados en las fuerzas armadas, y muchos se convirtieron en nombres conocidos: los reporteros Ernie Pyle y Walter Cronkite, los fotógrafos Robert Capa y Margaret Bourke-White. Sin embargo, esos fueron los días anteriores a la televisión.

Vietnam fue, posiblemente, la guerra estadounidense más accesible para los reporteros. Los periodistas desplegados en el país enviaban de regreso un flujo constante de muerte y destrucción.

Cronkite, para entonces presentador en CBS-TV del noticiero nocturno más popular en Estados Unidos, informó desde Vietnam en 1968 y concluyó que la única salida racional era una paz negociada. “Si he perdido a Cronkite”, dijo el presidente Lyndon Johnson, “he perdido a la clase media estadounidense”.

Durante la Guerra del Golfo en 1991, el presidente George H.W. Bush se enfureció por las imágenes televisivas presentadas en pantalla dividida que mostraban los ataúdes de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos enviados de regreso al país mientras él, aparentemente sin saber el momento en que ocurría, bromeaba con reporteros sobre otro tema en la Casa Blanca. El Pentágono prohibió la cobertura de esas ceremonias, afirmando que era para proteger la privacidad de los familiares de los fallecidos, aunque los críticos decían que el verdadero objetivo era evitar mostrar imágenes de ataúdes.

Esa prohibición, con algunas excepciones, se mantuvo hasta que el presidente Barack Obama la levantó en 2009.

Los reporteros que se acercaban al campo de batalla en las guerras libradas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en la década de 2000 probablemente enfrentaban restricciones a sus movimientos, si es que se les permitía estar allí. Jessica Donati, reportera de The Wall Street Journal y Reuters que cubrió la guerra en Afganistán, escribió para el Modern War Institute en 2021 que “hoy en día es más fácil para los periodistas en Afganistán integrarse con los talibanes que con las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

La cobertura de las bajas es anterior a la presidencia de Trump

La naturaleza de esta guerra —que se libra a miles de kilómetros del territorio continental estadounidense y en la que aún no hay soldados en el territorio iraní— ha limitado el número de bajas estadounidenses y, por lo tanto, las ha hecho más perceptibles. Varios periodistas han señalado que la cobertura de las bajas militares es anterior a la presidencia de Trump. La declaración de Hegseth “es una manera distorsionada de ver el mundo”, dijo Jake Tapper, de CNN. “Ahistórica”.

“Los medios de comunicación cubren a los miembros de las fuerzas armadas caídos porque han hecho el máximo sacrificio por su país”, explicó. “Es un tributo. Es un honor”.

Ha habido relativamente poca cobertura desde el terreno en Irán. Un equipo de CNN encabezado por Frederik Pleitgen se convirtió el jueves en el primer grupo de periodistas de una cadena de televisión con sede en Estados Unidos en entrar al país, y él pasó el día recorriéndolo a toda prisa hasta llegar a Teherán.

Dan Lamothe, reportero de asuntos militares de The Washington Post, publicó en redes sociales que los comentarios de Hegseth no lo detendrán y que seguirá cubriendo las bajas de la guerra, como se ha hecho bajo presidentes de los dos principales partidos políticos.

“Estos esfuerzos no siempre han sido perfectos”, escribió Lamothe. “Pero han puesto de relieve los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de sus familias, y las deficiencias que a veces permitieron que ocurrieran estas muertes. Seguiremos haciéndolo. Es demasiado importante como para detenerse”.

Cuando Robert H. Reid fue editor principal de Stars and Stripes entre 2014 y 2025, descubrió que la audiencia del periódico, principalmente miembros de las fuerzas armadas, quería algo más que cifras en bruto cuando morían estadounidenses en acciones militares. Querían conocer detalles sobre la vida de quienes servían: dónde crecieron, a quiénes dejaron atrás, cuáles eran sus pasiones, contó.

Dentro de 10 o 20 años, muchas de estas personas serán olvidadas por todos salvo por quienes las amaron. Pero por lo que dieron por su país, merecen reconocimiento por sus vidas, dijo Reid, que ha sido corresponsal internacional de The Associated Press durante la mayor parte de su carrera.

“El público necesita saber que la guerra no es un videojuego”, afirmó Naftali. “Afecta a las personas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa