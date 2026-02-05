Comentarios de Romero fueron tratados "a nivel interno", dice el DT del Tottenham

El entrenador del Tottenham, Thomas Frank, declaró este jueves que los comentarios críticos de Cristian Romero en redes sociales sobre la política de fichajes del club londinense fueron tratados "a nivel interno"

Frank eludió confirmar si se impuso algún tipo de sanción al capitán argentino de los Spurs

"El Cuti" Romero acaparó titulares el lunes cuando poco antes del cierre del mercado de fichajes reveló en Instagram que jugó "enfermo" durante el partido del domingo ante el Manchester City (2-2) y calificó de "vergonzoso" que en el plantel solo hubiese once jugadores en condiciones

Unas declaraciones que tuvieron mucho eco entre la afición del Tottenham. El club del norte de Londres no tuvo más refuerzos desde el 14 de enero que Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, mientras que su enfermería se ha llenado de lesionados desde el inicio de 2026

Frank afirmó antes de viajar a Mánchester para medirse con el United: "Si queréis saber lo que quiso decir, tenéis que preguntarle a él"

"Cuti (Romero) es un jugador con un carácter muy apasionado. Quiere darlo todo en el terreno de juego, es muy ambicioso y quiere ganar siempre. A veces, cuando eres así, puede haber un arrebato, que es lo que ha ocurrido. Es algo que hemos tratado y gestionado internamente", agregó el técnico danés, que no confirmó si Romero fue multado por sus palabras