Comentarios dopaje de murphy empañan la natación, sudafricana schoenmaker gana oro con récord mundial

Por Simon Evans

TOKIO, 30 jul (Reuters) - Ryan Murphy perdió el viernes el segundo de sus títulos de espalda en Río a manos del ruso Evgeny Rylov en los Juegos Olímpicos, y el nadador estadounidense sugirió que el dopaje había jugado un papel en el resultado, mientras los acontecimientos daban un giro agrio en la piscina de Tokio.

Otra jornada de carreras memorables vio a Tatjana Schoenmaker ganar los 200 metros pecho femeninos con un récord mundial de 2:18.95 minutos para darle a Sudáfrica su primera medalla de oro en los Juegos, mientras que China logró su primer oro en natación la masculina en Tokio, con Wang Shun llegando primero en los 200 metros medley.

En tanto, la australiana Emma McKeon se impuso en los 100 metros libres femeninos para lograr el sexto título olímpico de Australia en la piscina.

Pero el ambiente de celebración en el Centro Acuático de Tokio cambió después de que Murphy cediera la corona de los 200 espalda ante Rylov, que también ganó los 100 mts.

"Me supone un enorme desgaste mental durante todo el año, y estoy nadando en una carrera que probablemente no sea limpia, así son las cosas", dijo Murphy a un reportero tras la carrera, en la que el británico Luke Greenbank se llevó el bronce.

Más tarde, Murphy dijo que no tenía intención de acusar a su oponente.

"Tengo que ser claro, mi intención no es hacer ninguna acusación aquí. Por ejemplo, felicitar a Luke y Evgeny. Hicieron un trabajo increíble, ambos son nadadores de gran talento (...) "A fin de cuentas, creo que (el dopaje) sigue siendo un tema importante en la natación".

En lugar de revivir su emocionante victoria en la rueda de prensa posterior a la carrera, Rylov se encontró defendiendo su historial de dopaje.

"Siempre hago los controles antidopaje (...) No sería capaz de perdonarme si hubiera tomado algo. No sé cómo reaccionar ante esto. No se me ha acusado de nada", señaló.

Otro oro para áfrica

Los intercambios pusieron una nota negra sobre lo que había sido otra excelente sesión en la piscina olímpica, que comenzó con la segunda medalla de oro de África en los Juegos.

Schoenmaker, que el martes se había colgado la plata en los 100 metros pecho, se impuso a la estadounidense Lilly King por 0,97 segundos, mientras que la también estadounidense Annie Lazor fue tercera.

La victoria de la joven de 24 años se produjo tras el éxito del tunecino Ahmed Hafnaoui en los 400 metros libres masculinos el domingo.

En tanto, australiana McKeon aguantó a la hongkonesa Siobhan Haughey en la recta final para ganar los 100 mts libres por 0,31 segundos, mientras que su compañera de equipo Cate Campbell se hizo con el bronce.

"No lo puedo creer", dijo McKeon. "Siento que mis emociones están a flor de piel. Siento que esta semana ha sido un poco una montaña rusa de emociones: te levantas para las carreras y tratas de relajarte de nuevo".

La segunda plata de Haughey dio a Hong Kong la mayor cantidad de medallas de su historia en unos Juegos, después de haber ganado también el oro en esgrima.

Las victorias han hecho que los centros comerciales de Hong Kong retransmitan los eventos olímpicos, ofreciendo una rara ocasión para que la gente se reúna en grupos reducidos desde principios de 2020 a causa del coronavirus.

Campbell, de 29 años, tiene tres medallas de oro en relevos, pero buscaba un primer título individual que acompañara a su bronce en los 50 metros libres de Pekín.

En tanto, el chino Wang ganó los 200 metros medley con un tiempo de 1:55 minutos. El británico Duncan Scott se llevó la plata y el suizo Jeremy Desplanches el bronce. (Editado en español por Javier Leira)

Reuters