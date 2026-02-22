Comentarios sobre "genocidio" en Gaza provocan la salida de ministro alemán de la Berlinale

BERLÍN, 22 feb (Reuters) - Un director de cine palestino-sirio acusó a Alemania de ser "cómplice del genocidio perpetrado por Israel en Gaza" en el Festival de Cine de Berlín, lo que provocó que un ministro alemán abandonara la ceremonia de entrega de premios.

Las declaraciones de Abdallah Al-Khatib, cuya película "Chronicles From the Siege" ganó la sección Perspectivas de la Berlinale para cineastas emergentes, pusieron fin a un festival con gran carga política, en el que los organizadores se enfrentaron a críticas de actores y directores por no tomar una postura sobre la guerra en Gaza.

Los debates sobre las acciones de Israel son especialmente delicados en Alemania, que se ha convertido en uno de los más firmes partidarios de Israel, principalmente debido a la culpa histórica por el Holocausto nazi, una política conocida como "Staatsräson". El Gobierno alemán ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Algunas personas me dijeron que tal vez debería tener cuidado antes de decir lo que quiero decir ahora, porque soy un refugiado en Alemania y hay muchas líneas rojas. Pero no me importa. Me importa mi pueblo, me importa Palestina", dijo Al-Khatib, de pie en el escenario con una kufiya sobre el hombro y levantando una bandera palestina al final de su discurso el sábado por la noche.

"Así que diré mi última palabra al Gobierno alemán. Son cómplices del genocidio de Gaza por parte de Israel. Creo que son lo suficientemente inteligentes como para reconocer esta verdad, pero prefieren no hacer caso".

El ministro de Medio Ambiente alemán, Carsten Schneider, que se encontraba entre el público, abandonó la sala tras estas declaraciones. "El ministro federal considera estas declaraciones inaceptables y, por lo tanto, abandonó el acto durante el discurso", dijo un portavoz el domingo.

Expertos en derechos humanos, académicos y una investigación de la ONU afirman que el ataque de Israel a Gaza equivale a un genocidio. Israel ha negado rotundamente que sus acciones en Gaza equivalgan a un genocidio y dice que están justificadas por motivos de autodefensa.

El embajador israelí Ron Prosor elogió la reacción de Schneider al discurso. "Respeto al ministro Schneider y su claridad moral", dijo al periódico alemán Bild.

BERLINALE CON CARGA POLÍTICA

El festival de cine de Berlín, conocido por su apodo "Berlinale", tiene fama de estar más politizado que sus homólogos de Venecia y Cannes, y la edición de este año se caracterizó por los frecuentes debates sobre la guerra en Gaza.

El director alemán Wim Wenders aprovechó su última aparición como presidente del jurado para instar a los cineastas y activistas a actuar como aliados, no como rivales, después de que su comentario de que los cineastas no deben ser políticos provocó la retirada de la novelista india Arundhati Roy.

Otros galardonados aprovecharon sus discursos para expresar su solidaridad con los palestinos.

"Lo mínimo que podemos hacer aquí es romper el silencio y recordarles que no están realmente solos", dijo el cineasta turco Emin Alper, refiriéndose a los palestinos que viven en Gaza y a otros pueblos de todo el mundo. (Reporte de Markus Wacket y Matthias Williams; edición de Helen Popper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)