Comenzó el juicio al hijo de la princesa de Noruega, acusado de violación

Vestido con pantalones y suéter verdes, el joven de 29 años, nacido en una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon, se enfrenta a 38 cargos punibles con hasta 16 años de prisión. Ha negado los cargos más graves que se le imputan.

Según la fiscalía, las mujeres no pudieron resistir la violencia de Marius Borg Hoiby porque estaban inconscientes.

El hijo de la princesa se declaró inocente de los cuatro cargos de violación y de la mayoría de los cargos de agresión, pero se declaró parcialmente culpable del delito de lesiones corporales graves contra una de sus exnovias. También admitió llevar 3,5 kg de marihuana y conducir a exceso de velocidad en múltiples ocasiones. (ANSA).