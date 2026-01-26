Comercializadoras comenzarán a exportar GLP venezolano: fuentes, documentos

HOUSTON, 26 ene (Reuters) - Las casas comercializadoras han comenzado los preparativos para cargar y exportar Gas Licuado de Petróleo (GLP) venezolano como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, según dos fuentes y un documento de envío visto por Reuters el lunes.

A principios de este mes, las comercializadoras Vitol y Trafigura obtuvieron las primeras licencias estadounidenses para gestionar los suministros del acuerdo de 2.000 millones de dólares, que busca reducir los inventarios acumulados desde que Estados Unidos impuso en diciembre un bloqueo petrolero al país.

Desde entonces, las compañías han exportado alrededor de 10 millones de barriles de crudo venezolano, según datos de envío.

Las casas comercializadoras también se están preparando para exportar combustible residual y GLP.

Si bien el combustible residual es un producto que Venezuela produce en exceso debido al procesamiento de su crudo extrapesado en refinerías, no había tenido excedentes de GLP en años porque toda la producción se destinaba a satisfacer la demanda interna.

Sin embargo, la presidenta encargada y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció a principios de este mes que el país pronto exportaría GLP después de que la demanda venezolana se cubriera por completo con la producción nacional el año pasado.

El buque Chrysopigi Lady, con bandera de Singapur y fletado por Trafigura, se aproximaba el lunes al puerto de Jose, en el oriente venezolano, para recoger un cargamento de GLP, según datos de LSEG.

Trafigura y la estatal venezolana PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Marianna Parraga. Editado por Javier Leira)