Comercializadoras se adelantan a grandes petroleras de EEUU en primeros acuerdos sobre petróleo venezolano

Por Dmitry Zhdannikov, Marianna Parraga y Shariq Khan

LONDRES, 12 ene (Reuters) - Las comercializadoras de petróleo se han convertido en las primeras ganadoras en la carrera por controlar los flujos de crudo venezolano, adelantándose a las energéticas de Estados Unidos que desconfían de los riesgos crediticios y legales, y asegurándose una oportunidad de negocio potencialmente lucrativa en el país con las mayores reservas de crudo del ⁠mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las grandes petroleras estadounidenses invertirían miles ⁠de millones de dólares en Venezuela para reconstruir rápidamente su sector petrolero tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero.

Trump se reunió con ejecutivos petroleros de alto rango en la Casa Blanca el viernes mientras su administración esboza un plan a largo plazo para recaudar 100.000 millones de dólares para impulsar la producción de petróleo venezolano.

Sin embargo, las primeras empresas que se aseguraron algún negocio tras la acción militar de Estados Unidos en Caracas fueron Vitol, con sede ⁠en Países Bajos, y ‌Trafigura, con sede en Singapur, en lugar de ​las grandes petroleras estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos recurrió a los gigantes del comercio porque eran los más adecuados para que las exportaciones de petróleo venezolano volvieran a fluir rápidamente, según cuatro fuentes del sector familiarizadas con las negociaciones.

Esa es la primera orden ​del día para Washington antes de que pueda comenzar la reconstrucción, para que los ingresos de las exportaciones bajo supervisión estadounidense puedan financiar el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en Caracas.

"Asegurar y comercializar los barriles iniciales de crudo venezolano se hizo a ‌una velocidad récord para beneficiar tanto al pueblo estadounidense como al venezolano", dijo a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

Venezuela depende de las exportaciones de petróleo ‌para obtener ingresos, y ha estado privada de esos ingresos durante aproximadamente un mes bajo un bloqueo que Trump impuso ​al aumentar la presión sobre Maduro.

Washington y Caracas están ultimando un acuerdo de 2.000 millones de dólares para vender hasta 50 millones de barriles de crudo a refinerías estadounidenses y otros compradores, petróleo que había quedado varado en barcos en aguas venezolanas y en tanques de almacenamiento debido al bloqueo.

Facilitar las ventas iniciales de petróleo era fundamental para garantizar que los fondos pudieran volver a Venezuela para los servicios cotidianos, y se ha puesto en marcha un proceso para mantener el flujo constante de producción, venta y refinado de crudo venezolano, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Trafigura y Vitol han obtenido licencias especiales preliminares para negociar y exportar el crudo venezolano, y Trafigura está lista para cargar su primer cargamento esta semana, dijo el presidente ejecutivo Richard Holtum en la reunión de la Casa Blanca con Trump.

RED MUNDIAL AUMENTA ATRACTIVO DE COMERCIALIZADORAS

Las casas comerciales compitieron con Chevron para asegurarse los acuerdos de suministro. Chevron es la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela, como socio minoritario en empresas conjuntas con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Chevron tiene una licencia de las autoridades estadounidenses, que la exime de las sanciones que Estados Unidos había impuesto para ahogar los ingresos petroleros de Maduro.

Trafigura se encuentra entre las muy pocas empresas que pueden ejecutar un acuerdo de este tamaño y complejidad gracias a su escala, flota naviera mundial y red ⁠logística, dijo Trafigura.

Vitol dijo que tiene una larga historia de trabajo en transacciones complejas que requieren una logística ágil, operaciones y finanzas.

Los operadores también ganaron los acuerdos de exportación de petróleo venezolano porque tienen una mayor tolerancia al riesgo y son más ágiles que las grandes petroleras que cotizan en bolsa, dijeron tres participantes en las reuniones de la Casa Blanca.

Los ​equipos jurídicos y los asesores han disuadido a algunos grandes productores de petróleo estadounidenses de participar en los envíos iniciales de petróleo debido a la posibilidad de que los acreedores venezolanos embarguen los ingresos, dijo una de las fuentes.

"¿Cómo se puede garantizar que los acreedores no recurrirán a acciones legales en Estados Unidos o en otro lugar?", dijo un asesor de una petrolera estadounidense sobre asuntos venezolanos.

El gobierno estadounidense dijo a las empresas comerciales que proporcionaría protección controlando las cuentas bancarias vinculadas a las ventas y protegiendo los ingresos de los acreedores, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump se movió rápidamente el viernes para hacer eso. Emitió un decreto que bloquea a los tribunales y a los acreedores de la incautación de los ingresos de la venta de petróleo venezolano que se encuentran en cuentas controladas por el Tesoro de Estados Unidos, dijo la Casa Blanca el sábado.

Venezuela debe más de 150.000 millones de dólares en deuda externa. Entre los acreedores se encuentran las mismas petroleras a las que Trump quiere ayudar a reconstruir la industria venezolana. ConocoPhillips y Exxon Mobil siguen intentando recuperar casi 14.000 millones de dólares relacionados con expropiaciones de activos hace 20 años.

INVERTIR Y RECONSTRUIR

Trump y su equipo han ⁠dicho a las petroleras que primero tienen que invertir y reconstruir el sector, y que cualquier pago de la deuda vendría después.

Las petroleras estadounidenses también serían más reacias a asumir el riesgo de cumplimiento que implica la venta de crudo de buques petroleros que han sido ​incluidos en la lista negra de Washington por su participación en el comercio de hidrocarburos sancionados, dijeron tres fuentes navieras.

Muchos buques de la flota fantasma que transportan petróleo sancionado son viejos y tienen seguros y certificaciones de seguridad desconocidos o anticuados, que son necesarios para entrar en muchos puertos. No cumplen los estrictos requisitos de fletamento de las grandes petroleras estadounidenses, señalaron dos de las fuentes.

Otro factor que puede haber contribuido a la reticencia de las grandes petroleras estadounidenses a una mayor implicación en el comercio de petróleo a corto plazo es su inversión en China, señaló una de las fuentes. Las grandes petroleras tienen decenas de miles de millones de dólares invertidos en China.

Pekín ha condenado la actuación de ‍Estados Unidos en Venezuela. China es uno de los mayores acreedores de Venezuela, y PDVSA ha estado pagando esa deuda con cargamentos de petróleo.

La mayor parte de los 2.000 millones de dólares en petróleo del acuerdo que se está cerrando estaba inicialmente destinada a ser enviada a refinerías chinas. Las refinerías independientes chinas han sido los principales compradores de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones a los principales comerciantes del país en 2020.

Las grandes petroleras estadounidenses quieren que Estados Unidos levante las sanciones al comercio de crudo y que Venezuela promulgue el marco legal que les haga atractivo trabajar con entidades venezolanas e invertir en el país.

CEO DE EXXON CALIFICA A VENEZUELA DE "ININVERTIBLE"

En la reunión con Trump en la Casa Blanca, el presidente ejecutivo de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela de "ininvertible" y dijo que eran necesarias garantías de seguridad y una reforma de su ley de hidrocarburos antes de que Exxon pudiera volver al país. Venezuela había expropiado dos veces los activos de Exxon en ​el pasado, dijo Woods.

Trump dijo el domingo que podría bloquear la inversión de Exxon en Venezuela. "No me gustó la respuesta de Exxon", dijo.

El presidente ejecutivo de Conoco, Ryan Lance, dijo en la misma reunión que su empresa era el mayor acreedor no soberano, con unos 12.000 millones de dólares en indemnizaciones pendientes por expropiación de activos. Trump dijo a Lance que Estados Unidos no miraría atrás en lo que se había perdido anteriormente en el país.

En el marco de sus nuevos acuerdos, las casas comerciales también suministrarían petróleo más ligero a Venezuela que necesita para diluir su petróleo pesado para las exportaciones, dijeron dos fuentes. Vitol tenía previsto cargar el primer cargamento de ese combustible el pasado fin de semana, ‍según informaron el sábado fuentes de la industria petrolera. (Reporte de Dmitry Zhdannikov y Jonathan Saul en Londres, Marianna Párraga y Arathy Somasekhar en Houston, Shariq Khan en Nueva York y Jarrett Renshaw en Washington DC; redacción de Liz Hampton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)