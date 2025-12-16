Comerciante de granos ruso presenta demanda contra empresa estatal de cereales siria: documentos

MOSCÚ, 16 dic (Reuters) - El comerciante de granos ruso Pallada presentó una demanda contra la empresa estatal de cereales de Siria por 10.700 millones de rublos (US$135 millones), mostraron el martes documentos del Tribunal Comercial de Moscú.

La base de datos del tribunal mostraba que Pallada presentó una demanda contra la Organización General de Comercio, Almacenamiento y Procesamiento de Cereales de Siria el 10 de diciembre. La base de datos no contenía otros detalles.

Pallada se creó en 2022, cuando los principales comerciantes de cereales rusos se enfrentaron a las sanciones occidentales por la operación militar en Ucrania. Ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los principales comerciantes de grano del país.

Esta es la segunda demanda contra organizaciones estatales sirias presentada por Pallada este año. El 26 de junio, el comerciante ruso presentó una demanda contra el Banco Central de Siria y una empresa estatal de cereales por 5.600 millones de rublos (US$71,52 millones).

El 22 de agosto, el tribunal denegó la solicitud de Pallada de que se adoptaran medidas provisionales, como el embargo de los bienes de los demandados en Rusia.

Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, fue uno de los principales proveedores de trigo a Siria durante el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Los suministros rusos se suspendieron en diciembre de 2024 por retrasos en los pagos.

(1 dólar = 79,4955 rublos) (Reporte de Olga Popova; Escrito por Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)