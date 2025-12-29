Comerciantes iraníes cierran sus tiendas en protesta por el deterioro económico

Comerciantes iraníes cerraron sus tiendas el lunes en Teherán por segundo día consecutivo, en protesta por el deterioro de la situación económica, agravada por las sanciones occidentales y la rápida devaluación de la moneda nacional.

El rial volvió a tocar el domingo un mínimo histórico frente al dólar, según el tipo informal del mercado negro, a más de 1.400.000 riales por dólar (frente a 820.000 hace un año) y 1.700.000 por euro (frente a 855.000).

La depreciación crónica de la moneda provoca hiperinflación y una fuerte volatilidad en Irán, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro.

La agencia Ilna, citando a uno de sus periodistas, informó el lunes de "manifestaciones" en los alrededores de varios bazares situados en el centro de la capital iraní.

Los manifestantes "exigen una intervención inmediata del gobierno para frenar las fluctuaciones del tipo de cambio y definir una estrategia económica clara", añadió Ilna, un medio cercano a los círculos obreros.

La fluctuación de los precios paraliza las ventas de ciertos bienes importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren posponer cualquier transacción a la espera de mayor claridad, constató la AFP.

"La continuidad de cualquier actividad en estas condiciones se ha vuelto imposible", subrayó la agencia Ilna, citando a manifestantes.

- Firmeza -

Imágenes difundidas por la agencia Fars muestran a una multitud de manifestantes ocupando una importante arteria del centro de la capital, conocida por sus numerosos comercios.

Otra foto parece mostrar el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

"Se han reportado enfrentamientos físicos menores (...) entre algunos manifestantes y las fuerzas del orden", subrayó Fars, advirtiendo del riesgo de instrumentalización de estas concentraciones para desestabilizar al poder.

El domingo, en uno de los mercados de teléfonos celulares más importantes de Teherán, los vendedores cerraron en señal de protesta contra la situación económica, según Isna, otra agencia de prensa.

El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, ordenó "sancionar lo antes posible a los responsables del origen de las fluctuaciones de las divisas", informó el lunes la agencia de la Justicia, Mizan.

El gobierno anunció a su vez el reemplazo del gobernador del Banco Central.

"Por decisión del presidente, Abdolnasser Hemmati será nombrado gobernador del Banco Central", escribió en X un responsable de comunicación de la presidencia, Mehdi Tabatabaei.

Hemmati vuelve así a primer plano después de haber sido destituido en marzo por el Parlamento de su cargo de ministro de Economía y Finanzas.

- Guerra total -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, expresó el domingo su determinación a combatir la inflación, durante la presentación en el Parlamento del presupuesto para el próximo año.

El texto prevé en particular un aumento del 20% de los salarios, una tasa que sin embargo queda muy por debajo de la inflación.

En diciembre era del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas de Irán, un organismo oficial.

Pero esa cifra dista de reflejar fielmente los aumentos observados específicamente en los productos de primera necesidad.

La economía iraní, ya debilitada por décadas de sanciones occidentales, sufre la reimposición a finales de septiembre por la ONU de las sanciones internacionales que habían sido levantadas hace diez años, vinculadas al programa nuclear de Irán.

Las negociaciones sobre este tema con Estados Unidos están estancadas y también pesa sobre esta coyuntura la incertidumbre que siguió a los 12 días de guerra en junio contra Israel.

El presidente iraní consideró que Estados Unidos, Israel y los europeos libran una "guerra total" contra su país, en una entrevista publicada el sábado.