Comercio: Aceite de oliva italiano, también golpeado

El acuerdo establece un límite del 15% para la mayoría de las exportaciones europeas a Estados Unidos, sustituyendo el régimen anterior de aranceles acumulativos y, a menudo, más severos.

Se trata de un "compromiso más bajo", según el presidente de la Confederación de Productores Agrícolas (Copagri), Tommaso Battista, pero que está generando un clima de profundo descontento en el sector "para el sector agroalimentario en general, para el vino, el queso pecorino y el aceite de oliva en particular", afirma Cristian Maretti, presidente de Legacoop Agroalimentare, la cámara de industriales del sector de agroalimentos.

Sin embargo, los aranceles del 15% todavía se consideran sostenibles. La mayor preocupación reside en los riesgos asociados a la debilidad del dólar y la inflación derivada de los aranceles.

Para Italia, Estados Unidos es un mercado clave. De hecho, es el mayor comprador mundial de aceite de oliva: para satisfacer la demanda de unos consumidores estadounidenses cada vez más preocupados por su salud, se ven obligados a importar el 95% de su aceite de oliva. "Estados Unidos debería reconocer los beneficios del aceite de oliva para la salud, incluyendo este saludable capricho en la lista de productos exentos de aranceles", observa Anna Cane, presidenta del Grupo de Aceite de Oliva de Assitol.

Y acota que Estados Unidos también es el segundo mayor consumidor mundial de este producto, con un promedio de aproximadamente 370.000 toneladas al año. "Para 2030, el consumo podría incluso superar al de Italia", subraya Cane.

Estados Unidos es el mayor mercado extracomunitario para los productos agroalimentarios italianos, con un valor cercano a los 8000 millones de euros en 2024.

Si bien el producto más afectado será el vino, principal exportación, que, según Coldiretti (cámara de emprendedores agrícolas), se enfrentará a aranceles superiores a los 290 millones de euros (una cifra que podría seguir aumentando debido a la fortaleza del dólar), le sigue el aceite de oliva virgen extra, cuyos aranceles sumarán más de 140 millones de euros.

Luego, la pasta de sémola, con un aumento de casi 74 millones de euros.

Sin embargo, el queso se mantuvo estable, ya afectado por aranceles de entre el 10% y el 15%. Preocupa a Coldiretti y Filiera Italia (cámara agroalimentaria europea) la tendencia observada en los tres primeros meses de los aranceles adicionales del 10%, que impactaron negativamente en las exportaciones agroalimentarias italianas a Estados Unidos.

En junio, las ventas de alimentos Made in Italy a Estados Unidos cayeron un 2,9% en valor, según un análisis de Coldiretti de los datos de comercio exterior del ISTAT, el ente estadístico nacional.