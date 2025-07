Comercio: Acuerdo, del 15% a los 600.000 millones invertidos

Para sellar el acuerdo de Turnberry, anunciado por Ursula von der Leyen y Donald Trump después de una reunión bilateral de aproximadamente una hora, estuvieron el comisario de la UE Maros Sefcovic y el dúo estadounidense formado por Howard Lutnick y Jamieson Greer, decididos a proteger un intercambio de 1400 millones de euros al año que abarca desde Volkswagen hasta el coñac y la mantequilla Kerrygold que parten hacia Estados Unidos, pasando por los Boeing 747 y el bourbon que se dirigen hacia Europa.

Con todos los ojos puestos en los cinco grandes sectores: automotriz, aeroespacial, farmacéutico, de bienes de lujo y mecánico avanzado, los cinco ejes industriales en los que se midió la resistencia de la diplomacia.

En la estela del acuerdo firmado por Japón, pero con un 5% más que el alcanzado por Londres y triplicando el promedio pre-Trump del 4,8%, el acuerdo europeo deja sobre la mesa del magnate una dotación considerable de inversiones que se canalizarán en Estados Unidos.

Estos son los puntos principales: * TASA DE REFERENCIA - El corazón del acuerdo es el arancel del 15%. El esquema incluye la cláusula de la "nación más favorecida" (MFN), garantía de igualdad y no discriminación en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que establece la tarifa media recíproca del 4,8% en el comercio transatlántico, válida en el pre-Trump.

* ACERO Y ALUMINIO - No se hacen concesiones para los metales industriales: los aranceles estadounidenses del 50% siguen vigentes.

Una mano dura ya vista en 2018, cuando el magnate aplicó tarifas del 25 y 10% respectivamente a los sectores, provocando una reacción en cadena: las contramedidas continentales por 2800 millones de euros afectaron productos simbólicos como el bourbon, Levi's y Harley-Davidson.

* AUTO - La industria automotriz se verá mejorada, impulsada por la presión constante de los buques insignia alemanes. El sector, incluida la cadena de suministro de componentes, logra una reducción del arancel al 27,5%, armonizándose con el umbral del 15%.

Una tarifa aún robusta, pero que vuelve a dar oxígeno a uno de los sectores más estratégicos para la exportación continental. * AGROALIMENTARIO - El tipo impositivo único también se extiende a la cadena agroalimentaria, absorbiendo los aranceles preexistentes: en algunos casos, como en los productos lácteos y el aceite de oliva virgen extra tricolor, se llega a un impacto nulo. Diferente es el destino del vino que, salvo una exención aún por confirmar, corre el riesgo de un incremento de los aranceles con respecto al umbral actual del 2,5%. * FARMACOS Y CHIPS - Incluso el sector sanitario, que incluye medicamentos, vacunas y dispositivos esenciales, y los semiconductores se detienen en el 15%, sin estar a salvo. Trump ya se manifestó dispuesto a introducir aranceles progresivos en ambos sectores a partir de agosto y, en el caso de los productos farmacéuticos, no descartó la posibilidad de llegar a la cifra astronómica del 200%. * EXENCIONES - Algunos de los sectores más sensibles y con mayor uso de tecnología celebran la exención de aranceles: la aviación civil, la robótica avanzada y la maquinaria industrial. En particular, la industria aeroespacial, históricamente marcada por la disputa entre el gigante franco-europeo Airbus y la estadounidense Boeing, se beneficia de un acuerdo tácito de no agresión. Las bebidas alcohólicas también podrían quedar exentas. * HOMÓLOGOS DE LA UE - Bruselas reconocerá ciertas normas técnicas estadounidenses en el sector automotriz. Cierta flexibilidad, aunque limitada, se extenderá a la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas. También está sobre la mesa el fortalecimiento del compromiso de Europa con la compra de armas estadounidenses, ya delineado en el acuerdo del 5% de la OTAN, junto con US$600.000 millones en inversiones en el extranjero y US$750.000 millones en suministros energéticos estadounidenses, liderados por el Gas Natural Licuado (GNL), durante los próximos tres años. * ADIOS A LAS NORMAS DE CONTRAARANCELES - En los próximos días, con el voto de los 27, los dos paquetes de contramedidas por valor de 92.000 millones de euros que debían entrar en vigor el 7 de agosto serán archivados. (ANSA).