Comercio: acuerdo UE-Mercosur puede aplicarse sin ratificación del Parlamento Europeo

"El tratado contempla esta posibilidad", dijo Gill, y añadió que la Comisión está trabajando duro para conseguir que el acuerdo sea aprobado por una mayoría de legisladores en el Parlamento UE.

Asunción, la capital paraguaya, recibirá a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para oficializar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Este acto administrativo cierra un ciclo de negociaciones de 25 años y habilita la instancia de validación parlamentaria necesaria para su entrada en vigor.

Según el canciller de Argentina, Pablo Quirno informó días atrás que el cronograma oficial indica que el encuentro para la firma será el sábado 17 de enero.

En tanto, agricultores franceses que protestaban contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur bloquearon esta mañana un depósito de petróleo en La Rochelle, en la costa oeste de Francia, y silos de grano en Bayona, en el suroeste.

Durante el fin de semana, las protestas contra el acuerdo bloquearon las carreteras en torno al puerto de Le Havre, en Normandía, al noroeste del país. Las protestas contra la inminente firma del acuerdo entre la UE y los países sudamericanos del Mercosur parecen haber bloqueado cada vez más las ciudades portuarias en las últimas horas.

Esta mañana, se levantaron muros de fardos de heno frente a las instalaciones petrolíferas del complejo industrial de La Pallice, cerca de La Rochelle, con una treintena de tractores presentes y unos sesenta manifestantes de la Coordinación Rural.

Otros manifestantes anunciaron el bloqueo de la planta de cereales Maisica en el puerto de Bayona, a pesar de las restricciones policiales, lo que no impidió que una treintena de tractores bloquearan las entradas. (ANSA).