Comercio: Aplicacón de Ue-Mercosur divide al oficialismo italiano

"Von der Leyen ha hecho un gran trabajo al decidir sobre la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur. Esto supone un impulso positivo para nuestras exportaciones, que siguen contribuyendo al crecimiento económico de Italia", dijo este viernes el canciller Tajani.

En un post en X, el ministro agregó que "he convocado un grupo de trabajo sobre comercio para el lunes con el fin de informar a las empresas sobre la evolución de la situación en el continente americano.

Por su parte, la delegación de la Liga en el Europarlamento, calificó la decisíon anunciada por Ursula von der Leyen como una grave extralimitación, tanto en el procedimiento como en el fondo.

"La decisión de la presidenta de la Comisión pisotea el papel del Parlamento Europeo, que, con su votación del mes pasado, remitió el texto al Tribunal de Justicia, llamado a pronunciarse sobre su compatibilidad con los tratados", agregó la delegación.

"La Liga, reafirmando su lealtad a los agricultores italianos, se ha opuesto desde el principio a la conclusión de este acuerdo perverso, a todos los niveles. Un acuerdo de libre comercio sin garantías reales de reciprocidad y con cláusulas de salvaguardia débiles que, lamentablemente, afectará a los ingresos y la competitividad de nuestros productores del sector primario", añade.

Desde la oposición italiana también llegaron críticas a la aplicación provisoria del acuerdo, como las del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

"Una vez más, Ursula von der Leyen pisotea la democracia europea. La decisión de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial UE-Mercosur es errónea tanto en su método como en su contenido, y nos expone a importantes riesgos de indemnización si el Tribunal de Justicia lo declara ilegal, como esperamos", expresó la delegación del M5S ante el Parlamento Europeo.

"Recordamos que, según los Tratados, la luz verde final del acuerdo recae en el Parlamento Europeo. Si la presidenta de la Comisión se hubiera preocupado por el cumplimiento formal de las normas, habría esperado a esta votación, pero en lugar de ello ha decidido precipitarse, siguiendo las órdenes del canciller Merz y en detrimento de los intereses agrícolas de países del sur de Europa como Italia. Por el bien de los ciudadanos, esta Comisión debe irse a casa inmediatamente", concluyó el Movimiento Cinco Estrellas. (ANSA).