Comercio: Apoyo en Chile a barcos chinos sancionados por EEUU

Los hechos se remontan al primer semestre del año pasado, cuando las naves Fu Yuan Yu 7871 y Fu Yuan Yu 7872 recalaron en dependencias de la compañía estatal en Talcahuano, de acuerdo a los antecedentes entregados por el sitio.

Afirma que se mantuvieron ahí durante cuatro meses: entre mayo y septiembre de ese año.

El medio consigna que la Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) los incluyó en su lista negra en 2022, bajo el gobierno de Joe Biden.

La revelación se produce en un período de tensiones en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, a raíz del rechazo del gobierno de Trump a un proyecto de cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso, y que originó sanciones contra tres funcionarios chilenos.

En los últimos días, además, se conoció un informe de la ONG Environmental Justice Foundation (EJF) sobre el posible impacto por la sobreexplotación de la jibia por parte de cientos de buques chinos en altamar.

Denuncian la creciente amenaza de la flota china en el Pacífico Sur, y alerta que hay más de 500 buques chinos en altamar que capturan jibia en un área restringida, que incluye el límite de la Zona Económica Exclusiva de Chile. (ANSA).