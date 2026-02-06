Comercio: aranceles a China reducen recaudación por tasa aérea en México

Según la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la reducción fue del 23,5% en las rutas desde Shanghái hacia el nuevo aeropuerto capitalino de Santa Lucía.

El gobierno impuso el año pasado un cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las mercancías vendidas a través de plataformas chinas y aranceles a naciones asiáticas de entre 19 y 33% en enero del 2025.

Esa medida puso un "piso parejo" a la competencia desleal con compañías de otros países, afirmó José Ambe, director general de la firma de transporte Logística de México, quien indicó que "ha sido una acción adecuada que ha protegido a la producción, manufactura y empresas del país".

Sin embargo, admitió que esto provocó que hubiera menos envíos de tales plataformas a México al disminuir su consumo en beneficio de productos nacionales "que se volvieron más competitivos", por lo que "ahora comprar mercancías provenientes de China y en general de Asia es más caro".

Las empresas asiáticas "aceleraron la búsqueda de nuevos socios comerciales y cadenas de suministro más cercanas a México", dijo Humberto López, de la firma de transporte Eternity. (ANSA).