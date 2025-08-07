Comercio: Aranceles de Trump entraron en vigor

La mayoría de las importaciones a los Estados Unidos ahora se enfrentarán a un arancel de referencia del 10%, con la tasa arancelaria efectiva promedio general aumentando a más del 17%, la más alta desde 1935, durante la Gran Depresión, gracias a los aranceles más altos a algunos de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos. Lo precisó el grupo de expertos no partidista Yale Budget Lab.

Los aranceles alcanzan una amplia variedad de productos, y se cobrarán en casi todo, desde electrodomésticos de la Unión Europea y automóviles japoneses hasta alimentos, muebles y juguetes de China y televisores de Corea del Sur.

Al mismo tiempo, las importaciones seleccionadas de petróleo y gas, junto con algunos teléfonos inteligentes y un conjunto de bienes cubiertos por un acuerdo comercial preexistente con Canadá y México, no se ven afectadas por el momento.

De esta forma Trump, tal como lo prometió, inclina la economía global aún más a favor de los Estados Unidos.

"¡Es medianoche! ¡Miles de millones de dólares en aranceles ahora están fluyendo hacia los Estados Unidos de América!", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Los aranceles, que son impuestos sobre las importaciones recaudadas por el gobierno federal, generalmente tienden a aumentar los costos, aunque hay cierto debate entre los economistas sobre si las empresas o los consumidores finalmente soportarán el peso de esos precios aumentados.

El Laboratorio de Presupuesto de Yale calcula que el efecto inflacionario de los aranceles le costará a un hogar típico un promedio de hasta US$2400 este año. Predice uno de los mayores impactos en la vestimenta: 40% en calzados y un 38% más de costos para la ropa. Los aumentos son consecuencia de que desde ahora los minoristas que dependen de la importación de ropa del sur y sudeste asiático cambian las cadenas de suministro o se enfrentan a costos más altos.

Sin embargo, el jueves no es el final de la ofensiva comercial de Trump.

Trump le dijo a CNBC el martes que todavía planea imponer impuestos a la importación sobre productos farmacéuticos y semiconductores. Actualmente, solo alrededor de una cuarta parte de las instalaciones de fabricación que suministran a los Estados Unidos ingredientes farmacológicos clave se encuentran realmente en el país, lo que equivale a un déficit de US$116.000 millones con el resto del mundo.

En cuanto a los semiconductores, los Estados Unidos importan US$40.000 millones, aunque la cifra también puede incluir chips producidos en los Estados Unidos, enviados al extranjero y reenvasados dentro de productos terminados. (ANSA).