Comercio: Aranceles de Trump golpean a fabricantes de autos
<p>Pérdidas a nivel mundial de US$12.000 millones</p>
- 1 minuto de lectura'
El cálculo lo realizó The Wall Street Journal, que sugirió que el elevado precio podría ser solo el principio de una caída aún mayor.
Más allá de los aranceles, los gigantes automotrices se enfrentan a años de reorganización y cambios en la cadena de suministro para adaptarse a la nueva realidad.
La política de Trump busca devolver la fabricación de automóviles a los Estados Unidos y podría acelerar la tendencia actual de producir automóviles más cerca de sus lugares de venta.
Los mercados automotrices estadounidense, chino y europeo ya tienen diferentes regulaciones, tecnologías y preferencias de los consumidores, lo que está animando a los fabricantes a producir más localmente. Esta tendencia podría verse acelerada por las medidas de Trump y los aranceles. (ANSA).
Otras noticias de Donald Trump
- 1
“No es un partido de fútbol”: la excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición
- 2
Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto
- 3
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
- 4
Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada