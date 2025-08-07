Comercio: Aranceles de Trump golpean a fabricantes de autos

El cálculo lo realizó The Wall Street Journal, que sugirió que el elevado precio podría ser solo el principio de una caída aún mayor.

Más allá de los aranceles, los gigantes automotrices se enfrentan a años de reorganización y cambios en la cadena de suministro para adaptarse a la nueva realidad.

La política de Trump busca devolver la fabricación de automóviles a los Estados Unidos y podría acelerar la tendencia actual de producir automóviles más cerca de sus lugares de venta.

Los mercados automotrices estadounidense, chino y europeo ya tienen diferentes regulaciones, tecnologías y preferencias de los consumidores, lo que está animando a los fabricantes a producir más localmente. Esta tendencia podría verse acelerada por las medidas de Trump y los aranceles. (ANSA).