Comercio: Aranceles EEUU acorralan a Brasil, Lula oye a Xi

Las empresas brasileñas más afectadas por esta medida presionan para que Lula llame a Donald Trump y así salir del estancamiento.

Sin embargo, el inquilino del Planalto no parece compartir esta opinión.

Después de conversar recientemente con el líder indio, Narendra Modi y el ruso, Vladimir Putin, en las últimas horas el presidente brasileño también se reunió con el chino Xi Jinping para evaluar la situación.

De la conversación de aproximadamente 60 minutos surgieron dos comunicados con matices diferentes: el comunicado brasileño fue más contenido y cauteloso, y no menciona explícitamente a Estados Unidos, mientras que el de Pekín indica que ambos hablaron sobre las relaciones con Washington.

En tanto, en relación con la cancelación de la llamada, Haddad culpó al ex presidente Jair Bolsonaro y a su amistad con Trump.

El asesor especial para Asuntos Exteriores, Celso Amorim, al analizar el dossier, habló de "una mezcla de intereses políticos y económicos" que refleja "el deseo de la extrema derecha de Estados Unidos, liderada por Steve Bannon, de desestabilizar Brasil".

El exministro también observó que la solicitud de la administración estadounidense a China de cuadruplicar la compra de soja equivale a "una declaración de guerra contra Brasil", dado que la soja del país sudamericano es una de las mercancías más importadas por el Dragón.

Por otro lado, el diario Financial Times señaló que no hay señales de una solución a corto plazo entre Brasilia y Washington, en lo que el experto de la institución de investigación Diálogo Interamericano, Bruno Santos, considera "la peor crisis en 200 años de relaciones bilaterales".

El comportamiento de Lula frente a las medidas punitivas de un país que fue durante mucho tiempo un estrecho aliado subrayó la naturaleza poco convencional del enfrentamiento en curso y pone de manifiesto sus dificultades.

Si bien es cierto que para Washington una solución sobre el dossier judicial de Bolsonaro es imprescindible, también es verdad que para el líder brasileño, desde un punto de vista institucional, es imposible hacer la concesión que se le exige, quedándose así con un margen de maniobra extremadamente reducido. (ANSA).