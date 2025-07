Comercio: Aranceles EEUU del 25% a Modi, 50% para Lula

Por Claudio Salvalaggio (ANSA) - WASHINGTON 30 JUL - Aranceles del 25% a India, además de una "penalización" por ahora no especificada por la compra de armas y energía a Moscú, "en un momento en que todos quieren que Rusia detenga las masacres en Ucrania". Y aranceles del 50% a Brasil por la "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro, además de aranceles del 50% a nivel global sobre algunas importaciones de cobre "por motivos de seguridad nacional".

Donald Trump presenta la cuenta a Nandra Modi y a Inacio Lula da Silva dos días antes de la fecha límite para concluir un acuerdo que parece imposible.

Mientras tanto, el PBI de Estados Unidos vuelve a crecer en el segundo trimestre (3%), aunque no todo lo que brilla es oro y la Fed (el banco central o Reserva Federal) mantiene los tipos de interés ante la incertidumbre de la guerra arancelaria y una inflación aún elevada.

La misma decisión fue tomada por el banco central de Canadá, país que corre el riesgo de no llegar a ningún acuerdo con Washington.

En su publicación en la red social Truth, el magnate define a India como un país "amigo" cuyas tarifas, sin embargo, "son demasiado altas, entre las más altas del mundo", y cuyas barreras comerciales no monetarias son "las más rígidas y odiosas de cualquier otro país".

Además, "siempre compró la gran mayoría de su equipo militar de Rusia y son el mayor comprador de energía de Rusia, junto con China", acusó.

Anunciando esto, además de los aranceles, una penalidad que podría ser el primer ejemplo de las sanciones secundarias amenazadas contra Moscú y sus socios comerciales al vencerse el ultimátum de 10 días al Kremlin para poner fin a la guerra contra Kiev.

Una sanción que en teoría también arriesga a Pekín, con quien Trump quiere cerrar un acuerdo, incluso a costa de ignorar a Taiwán ("hay progresos, tendremos un acuerdo justo", dijo).

El gobierno indio respondió que había "tomado nota" del anuncio del magnate y reiteró su compromiso con las negociaciones para "un acuerdo justo, equilibrado y mutuamente beneficioso".

Pero advirtió que concede "la máxima importancia a la protección de los agricultores y de nuestras pequeñas y medianas empresas" y que emprenderá "todos los pasos necesarios para proteger el interés nacional, como ya ocurrió con otros acuerdos comerciales, incluido aquel con el Reino Unido".

Hasta ahora, Estados Unidos (que tienen un déficit comercial de 45.000 millones con Nueva Delhi) no pudieron abrirse paso en el mercado indio en dos frentes: la agricultura y el sector lácteo.

Línea aún más dura también contra Brasil: aranceles del 50% y sanciones al juez del caso Bolsonaro. Poco antes, en una entrevista con el diario New York Times, Lula había dejado en claro que no se inclinará ante los dictados de Trump para la liberación de su predecesor, que está siendo procesado por un golpe de Estado. Mientras tanto, la economía estadounidense registró una recuperación, creciendo a una tasa anualizada del 3% en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas (entre el 2,3% y el 2,6%), después de la desaceleración del trimestre anterior (0,5%). Un resultado "mucho mejor de lo previsto" que llevó a Trump a relanzar su petición de bajar el costo del dinero a "Too late", el apodo que le dio al presidente de la Fed, Jerome Powell. Pero la Reserva Federal mantuvo los tipos estables entre el 4,25% y el 4,50%, desafiando al magnate, que quiere reducir los costos de financiamiento al 1% sosteniendo que su política arancelaria no causa inflación. "Siento que lo harán en septiembre", había confiado resignado poco antes de la decisión, pero Powell negó que se hubiera tomado ninguna decisión para ese mes. La Fed ve una desaceleración de la economía estadounidense, con los principales indicadores señalando que la actividad económica del país parece "moderada en la primera parte del año". Y una inflación aún "bastante alta", con aranceles que "están impulsando los precios de algunos bienes". Por otro lado, el salto del PBI en el segundo trimestre oculta algunos signos de desaceleración del crecimiento subyacente, especialmente si se compara con los últimos dos semestres (según el FT, la economía de Estados Unidos creció un 1,1% en la primera mitad de 2025, en comparación con el 2,9% de la segunda mitad del año anterior). El PBI se vio impulsado por una disminución de las importaciones debido a la entrada en vigor de los aranceles y al brusco cambio de tendencia en la carrera de las empresas por la compra de bienes extranjeros en los primeros tres meses del año. El gasto del consumo, el motor de la economía, creció moderadamente y la inversión de las empresas en bienes de capital sufrió un brusco freno después de registrar un crecimiento de dos dígitos en el trimestre enero-marzo. Además, la inversión residencial sufrió una contracción por segundo trimestre consecutivo. (ANSA).