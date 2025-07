Comercio: Aranceles hacen a EEUU "grande y rico", Trump

“Los aranceles están haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande y rico”, escribió en su plataforma Truth Social.

“Hace un año, Estados Unidos era un país muerto; ahora es el país más ‘hot’ del mundo”, añadió.

Un día antes, el presidente estadounidense impuso nuevos aranceles para castigar o favorecer a varios socios comerciales importantes, la última ronda de medidas radicales que han sacudido los mercados de todo el mundo.

Corea del Sur logró a último momento acordar un arancel del 15% para las exportaciones a Estados Unidos, significativamente inferior al 25% que Trump había amenazado previamente con introducir.

Sin embargo, Trump también anunció aranceles abrumadores del 50% para Brasil y un impuesto del 25% para las exportaciones indias, y advirtió a Canadá que enfrentaría repercusiones comerciales por planear reconocer un Estado palestino.

El arancel del 15% aplicado a Seúl, aliado clave de Washington en materia de seguridad, equivale a los gravámenes determinados a partir de los acuerdos comerciales de Estados Unidos con Japón y la Unión Europea.

“Me complace anunciar, escribió Trump en Truth, que Estados Unidos ha acordado un acuerdo comercial integral con la República de Corea. El acuerdo prevé que Corea del Sur pague a Estados Unidos US$350.000 millones por inversiones poseídos y controlados por Estados Unidos, seleccionadas por mí como presidente”.

“Corea del Sur también comprará US$100.000 millones en GNL u otros productos energéticos y ha acordado invertir una suma significativa en sus propias inversiones. Esta suma se anunciará en las próximas dos semanas, cuando el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, viaje a la Casa Blanca para una reunión bilateral”, añadió el presidente estadounidense.

También se acordó, agregó el magnate, “que Corea del Sur estará plenamente abierta al comercio con Estados Unidos y aceptará productos estadounidenses, como automóviles, camiones, productos agrícolas, etc. Hemos acordado un arancel del 15% para Corea del Sur. Estados Unidos no estará sujeto a ningún arancel”.

La oficina presidencial de Seúl indicó que los aranceles sobre los automóviles, una de las principales exportaciones de Seúl, también se mantendrían en el 15%.

Trump impuso altos aranceles a Brasil, así como sanciones contra el juez que preside el juicio de su aliado de extrema derecha, Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado en la mayor economía de Latinoamérica. Sin embargo, retrasó su implementación al viernes 6 de agosto y, crucialmente, eximió a muchos productos del impuesto prohibitivo, como el jugo de naranja, las aeronaves civiles, el mineral de hierro y algunos productos energéticos.

Trump también anunció un arancel del 25% sobre los productos indios que entrará en vigor este viernes —ligeramente inferior a la amenaza previa— después de que las conversaciones entre Washington y Nueva Delhi no lograran un acuerdo comercial.

India también enfrentaría una "sanción" no especificada por la compra de armas y energía rusas. Las relaciones comerciales de Canadá con Estados Unidos también se vieron amenazadas después de que el primer ministro Mark Carney anunciara sus planes de reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre. "¡Guau! Canadá acaba de anunciar su apoyo a la creación de un Estado para Palestina", escribió el presidente estadounidense en Truth. "Eso nos dificultará mucho llegar a un acuerdo comercial con ellos". El miércoles, Trump también firmó una orden para imponer aranceles del 50%, como había amenazado, a ciertos productos de cobre y poner fin a una exención arancelaria para envíos internacionales de bajo valor. Excluyó productos como minerales, concentrados y cátodos de cobre, lo que supuso un alivio para la industria. A medida que se acercaba la fecha límite de Trump para alcanzar acuerdos comerciales, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró a Fox News que Washington había alcanzado acuerdos comerciales con Camboya y Tailandia, pero no proporcionó detalles al respecto. El líder estadounidense insistió el miércoles en que la fecha límite del 1 de agosto "no se extenderá" más. En una publicación en Truth, prometió que este sería "un gran día para Estados Unidos". Hasta el momento, el Reino Unido, Vietnam, Japón, Indonesia, Filipinas, la UE y Corea del Sur han llegado a acuerdos iniciales con Washington para asegurar condiciones menos restrictivas. Si bien Estados Unidos y China se impusieron previamente aranceles progresivos a sus productos, ambas partes están trabajando para lograr una tregua que mantenga los aranceles a niveles más bajos. (ANSA).