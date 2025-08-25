Comercio: Aranceles Trump, ponen en jaque al acero UE

Esta es la alarma lanzada por la industria siderúrgica europea, Eurofer, que pone de relieve la gran incertidumbre a la que se enfrenta el sector, en particular debido al arancel del 50% que sigue lastrando las exportaciones directas de acero y aluminio de la UE a Estados Unidos, y que sigue sin resolverse tras la declaración conjunta Washington-Bruselas adoptada ayer.

En 2024, Eurofer estima que, con un arancel del 2,5%, Europa exportó aproximadamente 760.000 vehículos a Estados Unidos, lo que corresponde a aproximadamente 1 millón de toneladas de acero, de las cuales estima que una parte significativa podría desaparecer.

Eurofer afirma que aún espera claridad sobre el futuro sistema de cuotas que sustituiría a las medidas actuales. "El texto sigue siendo impreciso, pero reconocemos los esfuerzos de la presidenta Ursula von der Leyen y del comisario Maros Sefcovic", declaró Axel Eggert, director general de Eurofer.

"Sin embargo, es necesario comenzar de inmediato a trabajar para restablecer el acceso preferencial a los volúmenes tradicionales de acero de la UE en Estados Unidos, ya que aún no hay fecha límite y los retrasos ya se acumulan, como lo demuestra la implementación del acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido", amplió.

Según Eurofer, la denominada "delimitación de fronteras", la creación de barreras para proteger los mercados nacionales del exceso de capacidad global, requiere una estrecha armonización de los regímenes de importación entre Bruselas y Washington. Por esta razón, la Comisión Europea, con su propuesta de una nueva medida de defensa comercial prevista para septiembre, deberá demostrar una "acción valiente", escribe la asociación, para proteger la capacidad de producción nacional.

El impacto de los aranceles, según la asociación, podría ser grave también para las cadenas de suministro posteriores, pero los estudios indican que el efecto de una mayor defensa del acero europeo en los sectores usuarios sería insignificante. El sector, señala Eurofer, ya ha perdido aproximadamente 1 millón de toneladas de exportaciones a EE. UU. desde 2018 debido a los aranceles de la Sección 232, reduciéndose de 4,6 a 3,8 millones de toneladas en 2024, de las cuales 600.000 toneladas estaban sujetas a un arancel del 25%.

En total, la asociación estima que, desde 2018, la industria siderúrgica europea ha perdido 30 millones de toneladas entre los mercados nacionales y de exportación, debido al exceso de capacidad global —impulsado por Asia, el norte de África y Oriente Medio— y a la disminución de la demanda en los sectores usuarios.

"Los últimos aranceles estadounidenses del 25% introducidos en marzo y del 50% en junio ya han tenido un impacto destructivo", advierte la asociación, instando a Bruselas a responder con herramientas de defensa comercial verdaderamente eficaces, coordinadas con Washington. (ANSA).