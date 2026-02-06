Comercio: Argentina y EE. UU. anuncian un acuerdo

El acuerdo, anunciado el jueves por el canciller argentino, Pablo Quirno, coloca a Argentina entre los cuatro países de América del Sur y Central —junto con Ecuador, Guatemala y El Salvador— que alcanzaron entendimientos similares con Washington en noviembre pasado.

El texto final del tratado fue publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que detalló los compromisos asumidos tras la finalización del marco del acuerdo a fines de noviembre de 2025.

Según el documento, Estados Unidos eliminará los aranceles sobre 1.675 productos argentinos, mientras que Argentina reducirá o eliminará gravámenes sobre más de 200 partidas aduaneras y se comprometerá a eliminar las licencias de importación no automáticas para bienes estadounidenses.

El acuerdo incluye capítulos sobre agricultura, trabajo, medio ambiente, propiedad intelectual, servicios y comercio digital, según un análisis publicado por el portal Infobae, que enumeró las principales claves del entendimiento bilateral.

Un apartado central está dedicado a los minerales críticos, en el que Argentina plantea priorizar a Estados Unidos como socio estratégico para inversiones en litio, cobre y otros recursos clave, en línea con la agenda energética y tecnológica de Washington.

Desde la administración del presidente Donald Trump se señaló que estos acuerdos buscan reducir el costo de vida en Estados Unidos, al abaratar productos como café, cacao y bananas, entre otros bienes importados, según declaraciones oficiales citadas por la prensa en Washington.

En ese marco, los pactos también fueron interpretados como un gesto político dirigido a los aliados más cercanos de Washington en la región.

Entre esos aliados se encuentran el presidente argentino Javier Milei y su par de El Salvador, Nayib Bukele, a quien Trump ha elogiado públicamente y que se autodefine como el "dictador más cool del mundo".

Desde el sector empresario argentino, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que el acuerdo representa una "oportunidad estratégica para el comercio y la inversión", al mejorar el acceso a los mercados y brindar mayor previsibilidad a las reglas del intercambio bilateral, según un comunicado de la entidad.

El Gobierno argentino confirmó que el tratado será enviado al Congreso en los próximos días para su ratificación, un paso clave para que entre en vigencia y comience a aplicarse plenamente. (ANSA).