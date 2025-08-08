Comercio: Brasil busca negociar con Estados Unidos sobre plataformas

“Si hay un problema que no tenga que ver con aranceles, hablemos de él y resolvámoslo. Se puede desarrollar una agenda para superar problemas como los centros de datos, las grandes tecnológicas y los minerales estratégicos”, dijo el vicepresidente.

Alckmin reiteró el compromiso del gobierno brasileño de mantener un diálogo abierto con la administración del presidente Donald Trump, a pesar de las diferencias existentes.

“Nunca podemos renunciar al diálogo. Debemos perseverar, ser resilientes y demostrar que el aumento arancelario también tiene repercusiones negativas para Estados Unidos, ya que aumentará el costo de los productos estadounidenses y perturbará las cadenas de producción”, comentó.

Alckmin preside el Comité Interministerial creado para abordar la crisis y fue su primera reunión con un representante de alto nivel de la Embajada de Estados Unidos en Brasil desde que se intensificó la disputa comercial. (ANSA).