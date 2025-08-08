Comercio: Brasil busca negociar con Estados Unidos sobre plataformas
Alckmin con responsable de negocios de embajada
- 1 minuto de lectura'
“Si hay un problema que no tenga que ver con aranceles, hablemos de él y resolvámoslo. Se puede desarrollar una agenda para superar problemas como los centros de datos, las grandes tecnológicas y los minerales estratégicos”, dijo el vicepresidente.
Alckmin reiteró el compromiso del gobierno brasileño de mantener un diálogo abierto con la administración del presidente Donald Trump, a pesar de las diferencias existentes.
“Nunca podemos renunciar al diálogo. Debemos perseverar, ser resilientes y demostrar que el aumento arancelario también tiene repercusiones negativas para Estados Unidos, ya que aumentará el costo de los productos estadounidenses y perturbará las cadenas de producción”, comentó.
Alckmin preside el Comité Interministerial creado para abordar la crisis y fue su primera reunión con un representante de alto nivel de la Embajada de Estados Unidos en Brasil desde que se intensificó la disputa comercial. (ANSA).
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas
- 2
LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre
- 3
Fabián Cubero contó el motivo detrás de su denuncia a Nicole Neumann: “Entorpece todo”
- 4
“Es un error”: rechazo de la comunidad internacional al anuncio de Netanyahu de que tomará la Ciudad de Gaza