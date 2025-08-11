Comercio: Brasil fortalece la cooperación con Rusia y China

Los acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial.

En concreto, el acuerdo con Rusia, firmado por el ministro Fernando Haddad y su par Antón Siluanov, establece un Diálogo Económico y Financiero bilateral como canal estable de comunicación entre ambos ministerios.

Las reuniones se integrarán en las actividades de la Comisión Intergubernamental Brasil-Rusia. Se prevén siete áreas prioritarias: políticas macroeconómicas, reformas, cooperación fiscal, financiación de infraestructuras, nuevas oportunidades bilaterales, acción conjunta en foros internacionales y otros temas de interés.

El acuerdo con China, firmado por Haddad y el ministro Lan Fo'an, da continuidad a los compromisos asumidos en 2024 y 2025 para alinear las estrategias nacionales de desarrollo.

Por parte de Brasil, incluye los proyectos de Nueva Industria Brasil (NIB), el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el Plan de Transformación Ecológica y el Programa de Rutas de Integración Sudamericana; por parte de China, incluye la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Nueva Ruta de la Seda).

La cooperación se centra en las finanzas, la modernización, la integración regional sostenible y la protección del medio ambiente, y Pekín apoya el Fondo Bosques Tropicales Para Siempre. (ANSA).