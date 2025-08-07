Comercio: Brasil, preocupado por investigación de comercio de EEUU

A mediados de julio, Trump pidió a la USTR que investigue los presuntos "ataques de Brasil a empresas estadounidenses de redes sociales, así como otras prácticas comerciales desleales que perjudican a empresas, trabajadores, agricultores e innovadores tecnológicos estadounidenses".

Entre los asuntos bajo escrutinio en Estados Unidos se encuentra la decisión de la corte brasileña de responsabilizar a las grandes plataformas tecnológicas por publicaciones en redes sociales consideradas ilegales.

Esta medida, según Washington, "podría desencadenar la eliminación preventiva de contenido y representar importantes riesgos económicos para las empresas estadounidenses".

Por otro lado, la USTR destacó en un informe reciente que las empresas que se negaron a cumplir las órdenes fueron multadas, suspendidas o sus ejecutivos fueron amenazados con arresto.

Como ejemplo, la red social X, de Elon Musk, fue suspendida, y otra de las empresas del millonario, Starlink, sufrió el congelamiento de sus fondos.

Otro punto controvertido en el documento estadounidense es la política arancelaria de Brasil, que supuestamente favorece a socios como México e India en detrimento de Estados Unidos.

Brasil, señala, ha adoptado acuerdos bilaterales que otorgan aranceles más bajos para algunos productos de estos países, entre un 10% y un 100% inferiores a los aplicados a Estados Unidos.

Entre los sectores afectados se encuentran los automotrices, químicos, agrícolas y de maquinaria. En 2023, cerca de US$5500 millones en importaciones se beneficiaron de esta reducción de aranceles, mientras que las exportaciones estadounidenses a Brasil estuvieron sujetas a un arancel promedio del 12,2%.

Uno de los temas abordados en el estudio estadounidense también es Pix, un instrumento de pago instantáneo introducido por el Banco Central de Brasil en 2020 y ampliamente utilizado por la población.

Según la administración Trump, Brasil ha adoptado "una serie de prácticas desleales hacia los servicios de pago electrónico" al favorecer "servicios desarrollados por el gobierno".

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, anunció recientemente respuestas sobre estos puntos, previstas para el 18 de agosto. (ANSA).