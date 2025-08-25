Comercio: Brasilia recibe a ministro canadiense

LA NACION

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño anunció en un comunicado oficial que la reunión también abordará opciones para incrementar el comercio bilateral, promover la inversión mutua y fortalecer la cooperación en los sectores energético y minero.

La visita de Sidhu se produce en un momento en que tanto Canadá como Brasil buscan soluciones a los aranceles impuestos por Estados Unidos. En el caso de Brasil, las exportaciones de productos nacionales fueron gravadas con un 50%, en parte como represalia por el juicio penal en curso contra el expresidente Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado.

En este contexto, el gobierno brasileño busca abrir nuevos mercados para reemplazar las exportaciones a Estados Unidos.

En 2024, el comercio bilateral entre Brasil y Canadá alcanzó los US$9100 millones. (ANSA).

