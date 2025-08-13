Comercio: Buenos Aires negocia aranceles, Milei a EEUU

"Confiamos en llegar a un buen acuerdo con los aranceles, es arduo, pero estamos avanzando", deslizó una fuente diplomática argentina a ANSA, en referencia a la gestión que encabeza Luis María Krecklere, acompañado por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, junto con funcionarios técnicos de la embajada en Washington.

Argentina pretende que Estados Unidos elimine o reduzca los aranceles "recíprocos" que Trump impuso a todos los socios comerciales estadounidenses el 2 de abril y que entraron en vigor días atrás y que en el caso del país sudamericano significan un 10%, una cifra menor a la de otros países, como por ejemplo Brasil, que subieron hasta un 50%.

"La presión de Estados Unidos es fuerte, ellos quieren que eliminemos la ley de patentes de los medicamentos, pero esa es una atribución del Congreso", dijo el informante.

Es que Argentina no es parte del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), lo que implica que los laboratorios extranjeros deben patentar en cada país donde desean protección, mientras que el PCT permite la solicitud en un solo país con validez internacional.

Por su parte, Buenos Aires intenta un acuerdo para bajar los aranceles del acero y el aluminio, que Trump aumentó al 25% y luego al 50%, y que en el caso de Argentina podría llegar a convertirse en un sistema de cuotas de exportación de esos metales, como ocurrió en la gestión anterior del republicano, durante la presidencia del argentino Mauricio Macri.

En tanto, el entorno de Milei prepara un nuevo viaje del presidente a Estados Unidos, aunque nuevamente la anhelada cumbre bilateral con Trump quedará frustrada. En febrero pasado, el magnate le prometió a Milei un encuentro en el Salón Oval, cuando los presidentes se reunieron brevemente en una conferencia conservadora en las afueras de Washington, pero nunca ocurrió, tampoco cuando el argentino fue a Mar-a-Lago, en Florida, en abril.

En julio, de visita en Buenos Aires, la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, dijo que se estaba trabajando en esa bilateral, sin dar detalles.

Milei ansía esa cumbre con frenesí y la pretende antes de las elecciones legislativas de octubre porque "será una foto impulsora", dicen en su entorno.

"La agenda del viaje de Milei no está definida, pero se prevén reuniones con empresarios e inversionistas, posiblemente en Nueva York o California, y una escala en Las Vegas para que el presidente asista al show de su ex novia, Fátima Florez, que se presentará el 5 y 6 de septiembre", confiaron fuentes del Gobierno argentino.

De hecho, la propia artista dijo a la prensa argentina que "el 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, de sus trabajos internacionales".

Está previsto que Milei regrese a Estados Unidos alrededor del 23 de septiembre, el día en que los líderes del mundo pronuncian sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Acaso en ese momento, finalmente, logre la gran foto con Trump. (ANSA).