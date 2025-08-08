Comercio: Cae exportación autos mexicanos por aranceles

Especialmente las exportaciones de autos fabricados en México hacia Estados Unidos sufrieron una ligera caída, al venderse 1.550.072 vehículos, 79,3% del total.

En los primeros siete meses de 2024, las ventas al exterior de vehículos de este tipo habían aumentado 8,27% anual, pero en este año se redujeron 1,38%, medido en términos anualizados, reveló el reporte.

La producción de autos ligeros redujo levemente su crecimiento a 0,72% en este período, su peor cifra también en cinco años, que contrastó con el 4,95% del mismo lapso de 2024.

Paradójicamente, la industria automotriz produjo 2.316.173 unidades, la cifra más alta de su historia, pero se comercializaron sólo 833.826, registrando una caída de 0,31 anual.

La venta de marcas de origen chino, que registran actualmente un "boom" en el país, abarcó 8,2% del total, según el informe de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA).

El director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) afirmó que los aranceles del presidente Donald Trump de 50% al acero y aluminio a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos afectan a los productores mexicanos de componentes automotrices.

Las partes más afectadas son los "estampados, suspensión, piezas de aire acondicionado, bisagras y soportes, donde hemos reportado que se relacionan exportaciones por un valor de cerca de US$2900 millones anuales", afirmó.

Expertos del sector automotriz mexicano mantienen una expectativa a la baja en el mercado interno de vehículos ligeros que en un primer escenario optimista podría registrar un aumento de 1,1% respecto a 2024, pero en uno pesimista una baja de 0,4%.

Según los datos del Indec, un organismo autónomo del Estado, revela que de las 33 empresas que le reportan sus niveles de ventas, al menos 15 registraron caídas, como es el caso de Jaguar, fabricados por el gigante indio Tata Motors, que no ha logrado recuperarse y en los primeros siete meses del año tuvo un desplome de 90,7%.

Las ventas de otras marcas de lujo también retrocedieron como la alemana Mercedes Benz (12,3%), la sueca Volvo (11,6%), la japonesa Honda (10,1%), el consorcio ítalo-franco-estadounidense Stellantis (7,9%), la japonesa (7,7%), la estadounidense General Motors (5,4%) y la alemana Volkswagen (3,2%), entre otras.

A contrapelo de la situación difícil que golpea al sector a nivel global, el gigante japonés Nissan se ubicó como la empresa con mayores ventas en México con un total de 151.897 unidades en este período, que representan un aumento de 6,4%, y le ha permitido mantener el 18,2% de participación de mercado.

En cambio, entre enero y julio la mayoría de las marcas chinas registraron caídas como el caso de Chirey, que pasó de 16.604 unidades entre enero y julio de 2024 a 5559 unidades en 2025, es decir, una caída de dos tercios en el mismo período de este año. (ANSA).