Comercio: Caos con los paquetes hacia EEUU

Poste Italiane ha implementado una suspensión del envío de paquetes con mercancías, incluso de bajo valor. Esto se debe a la decisión de Trump de aplicar también aranceles a la importación de paquetes de bajo valor, por debajo del umbral de 800 €, previamente exento.

Esta decisión, de implementar una suspensión a la espera de la entrada en vigor de la nueva normativa el 29 de agosto, fue adoptada por Poste Europe, el consorcio supranacional de empresas postales, lo que ha dado lugar a decisiones similares en Francia, Alemania, España y la República Checa, aunque con diferentes plazos e implementación.

Esto ha llevado a las asociaciones de consumidores a hablar de "caos en la paquetería", que, si bien consideran que la suspensión es inevitable, también exigen medidas urgentes para aclarar las normas.

Uno de los problemas clave es la implementación concreta de las decisiones de EE.UU. Actualmente, se puede seguir enviando correo con Poste Italiane. El servicio "Poste Delivery International Express" permanece activo, el cual, según explica la empresa, sigue un proceso logístico diferente. De esta manera, es posible determinar con precisión la fecha de llegada del paquete, y siempre se ha brindado asistencia aduanera. Por ejemplo, se especifican los documentos necesarios y el tipo de mercancía.

La nueva normativa estadounidense también permite el envío de pequeños paquetes de regalo, con un valor inferior a US$100, que siguen estando exentos. Sin embargo, esto no aplica si el "regalo" es perfume, alcohol o tabaco, que no están exentos.

No hay ningún obstáculo si se trata de un libro. Este es el caso, por ejemplo, en Alemania, Francia y España. Todavía no es posible enviarlo a través de la oficina de correos italiana, que aún está revisando el procedimiento de aceptación.

Para los particulares, sin embargo, el impacto podría ser limitado. Hablamos de aproximadamente 2000 paquetes enviados al mes. La situación es diferente para las empresas, incluso las pequeñas, que envían productos comprados a través de sitios web o comercio electrónico.

Y es evidente que, más allá de la confusión, hay un impacto económico.

"Es fundamental que se aclaren cuanto antes todos los detalles sobre la aplicación de los aranceles, tal como lo solicitan otros operadores internacionales", afirma Luigi Daniele, de la organización sin ánimo de lucro Consumerismo, quien comenta con amargura: "Este es uno de los primeros efectos de los aranceles de Trump, mal negociados por la UE, que tienen un impacto en la vida de consumidores y empresas que va mucho más allá del ámbito político.

Se extiende a la vida real, esa vida que la política ignora por su enorme distancia con la realidad.

Codacons también exige una intervención rápida: "En esta situación caótica, es necesaria la intervención urgente de la Comisión Europea para establecer procedimientos uniformes en toda la UE, garantizando la máxima transparencia para los usuarios de los servicios postales que sufren repercusiones negativas".

El riesgo, añade, es "un aumento significativo de las tarifas postales para quienes envían paquetes a Estados Unidos".

"Millones de paquetes, a menudo con contenido modesto, no pueden quedar rehenes de un marco de incertidumbre regulatoria y aduanera", añade Assoutenti, lo que supone "un duro golpe para los derechos de los consumidores italianos y europeos".

"Millones de paquetes, a menudo con un contenido modesto", afirma el presidente de Assoutenti, Gabriele Melluso, "no pueden quedar rehenes de un marco de incertidumbre regulatoria y aduanera. Debemos evitar que un mecanismo diseñado para regular los flujos comerciales bloquee, en cambio, los intercambios diarios de familias, estudiantes, trabajadores y pequeñas empresas". (ANSA).