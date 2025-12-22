Comercio: CE, "Firmar acuerdo del Mercosur lo antes posible"

Lo explicó un portavoz del ejecutivo de la UE.

"Tomamos nota de la intención del Consejo de adoptar una decisión a principios del próximo año. También tomamos nota del apoyo expresado por una clara mayoría de los Estados miembros a este acuerdo", explicó.

La Comisión cree firmemente en la importancia de este acuerdo para la posición global de Europa. Consolidará nuestra presencia comercial y política en América Latina, fortalecerá nuestra competitividad y resiliencia global, abrirá oportunidades de exportación por valor de miles de millones de euros y generará cientos de miles de empleos en Europa", sostuvo el vocero.

Agregó que "este acuerdo también dará un fuerte impulso a nuestros esfuerzos de diversificación con socios comerciales con ideas afines".

"Para los agricultores de la UE, el acuerdo presenta nuevas oportunidades, con un aumento potencial del 50% en las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región y la protección de los productos alimenticios y bebidas (IG) tradicionales de la UE de alta calidad frente a las imitaciones", expresó.

Agregó que el acuerdo también prevé "una serie de medidas sin precedentes destinadas a proteger los sectores agroalimentarios sensibles".

Entre las salvaguardias, el ejecutivo de la UE menciona cuotas de importación muy limitadas para productos sensibles, introducidas gradualmente; las medidas de salvaguardia más estrictas jamás adoptadas contra un posible aumento de las importaciones.

Paralelamente, la Comisión trabajó en una serie de medidas complementarias para apoyar a los agricultores: controles y auditorías reforzados sobre las importaciones para garantizar la aplicación rigurosa y eficaz de las normas de la UE en materia de salud y seguridad alimentaria y un compromiso concreto de trabajar para armonizar las normas de producción; todo ello respaldado por una red de seguridad de €6.300 millones.

