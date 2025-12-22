Comercio: CE, "Firmar acuerdo del Mercosur lo antes posible"
"Creemos firmemente en la importancia del acuerdo"
Lo explicó un portavoz del ejecutivo de la UE.
"Tomamos nota de la intención del Consejo de adoptar una decisión a principios del próximo año. También tomamos nota del apoyo expresado por una clara mayoría de los Estados miembros a este acuerdo", explicó.
La Comisión cree firmemente en la importancia de este acuerdo para la posición global de Europa. Consolidará nuestra presencia comercial y política en América Latina, fortalecerá nuestra competitividad y resiliencia global, abrirá oportunidades de exportación por valor de miles de millones de euros y generará cientos de miles de empleos en Europa", sostuvo el vocero.
Agregó que "este acuerdo también dará un fuerte impulso a nuestros esfuerzos de diversificación con socios comerciales con ideas afines".
"Para los agricultores de la UE, el acuerdo presenta nuevas oportunidades, con un aumento potencial del 50% en las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región y la protección de los productos alimenticios y bebidas (IG) tradicionales de la UE de alta calidad frente a las imitaciones", expresó.
Agregó que el acuerdo también prevé "una serie de medidas sin precedentes destinadas a proteger los sectores agroalimentarios sensibles".
Entre las salvaguardias, el ejecutivo de la UE menciona cuotas de importación muy limitadas para productos sensibles, introducidas gradualmente; las medidas de salvaguardia más estrictas jamás adoptadas contra un posible aumento de las importaciones.
Paralelamente, la Comisión trabajó en una serie de medidas complementarias para apoyar a los agricultores: controles y auditorías reforzados sobre las importaciones para garantizar la aplicación rigurosa y eficaz de las normas de la UE en materia de salud y seguridad alimentaria y un compromiso concreto de trabajar para armonizar las normas de producción; todo ello respaldado por una red de seguridad de €6.300 millones.
(ANSA).