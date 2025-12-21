Comercio: China salva a exportación brasileña de impuestos estadounidenses

Según el Indicador de Comercio Internacional de la Fundación Getulio Vargas (Icomex), entre agosto y noviembre el valor de las ventas a Pekín creció un 28,6%, mientras que las exportaciones a Estados Unidos se desplomaron un 25,1%.

China, que representa alrededor del 30% de las ventas externas de Brasil, compensó la caída de las exportaciones estadounidenses, principalmente gracias a los envíos de soja.

El informe destaca cómo Washington sobreestimó su capacidad para perjudicar la economía brasileña con aranceles derivados de las represalias políticas por los problemas legales del expresidente Bolsonaro.

Mientras sectores como la minería y las bebidas sufrieron fuertes caídas en las exportaciones al mercado estadounidense, las administraciones de Lula y Trump iniciaron negociaciones.

A pesar de la eliminación parcial de algunos recargos en septiembre, el 22% de las exportaciones a Estados Unidos siguen sujetas a aranceles, pero el saldo global de las exportaciones brasileñas sigue positivo (+4,3%). (ANSA).