Comercio: Colombia responde a nueva pelea de la "guerra comercial" con Ecuador

"Convoco a los gremios petroleros afectados a que seamos creativos y antes de pensar cómo está pensando el gobierno ecuatoriano, en la retaliación contra nuestro pueblo, pensemos en cómo hacemos para hacer de esta situación, una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país".

Así lo manifestó Palma desde su cuenta de la red social X, en respuesta a la decisión de su homóloga ecuatoriana, Inés Manzano, que a través de una radio de su país anunció una resolución oficial que elevó de US$3 a US$30 por barril el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) para el transporte de petróleo colombiano hacia el puerto de Esmeraldas.

Palma aseguró que mientras Colombia propuso un "diálogo" con su vecino, en medio de las tensiones, la respuesta ha sido la agresión, al tiempo que confió en que "la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos".

La "guerra comercial" entre Colombia y Ecuador inició con el anuncio de Quito de aumentar en un 30% los aranceles a los productos de su vecino bajo argumentos de supuesta falta de cooperación en seguridad, decisión que respondió Bogotá en los mismos términos y con el corte de la venta de energía al norte de ese país. (ANSA).