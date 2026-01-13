Comercio con Irán convierte a Brasil en objetivo de más aranceles de EEUU, muestran datos

Por Ana Mano y Marcela Ayres

SAO PAULO/BRASILIA, 13 ene (Reuters) -

Brasil tuvo un superávit ⁠comercial de 2.900 ⁠millones de dólares con Irán el año pasado, según datos del Gobierno, lo que convierte al país ⁠en ‌un ​posible candidato a nuevos aranceles estadounidenses.

Donald Trump dijo el lunes ​que cualquier país que haga negocios con Irán se ‌enfrentará a una tasa arancelaria del ‌25% en todo el ​comercio con Estados Unidos, mientras Washington responde a la agitación política en la república islámica, que sufre las mayores protestas antigubernamentales en años.

A mediados de 2025, Brasil se enfrentó a aranceles estadounidenses adicionales sobre productos como la carne de vacuno, el café y el zumo ⁠de naranja.

Más tarde, Washington eliminó en parte los gravámenes adicionales para evitar ​presiones inflacionarias en su país. Sin embargo, algunos productos siguen sujetos a aranceles, como el calzado, el pescado y la madera.

Las exportaciones brasileñas a Irán consisten principalmente en maíz y soja, que representaron el 67,9% y el 19,3% del ⁠total de las exportaciones del país a la nación persa en ​2025.

Irán fue el principal destino del maíz brasileño el año pasado, importando 9,1 millones de toneladas métricas, según datos comerciales. Egipto y ‍China, el principal socio comercial de Brasil en general, importaron en conjunto 9,5 millones de toneladas de maíz, mostró el mismo conjunto de datos.

Brasil importó de Irán productos por valor de casi 85 millones ​de dólares, principalmente fertilizantes como la urea, además de frutas y frutos secos, según los datos. (Reporte de Ana Mano en São Paulo y Marcela ‍Ayres en Brasília; Editado en español por Javier Leira)