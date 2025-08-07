Comercio: Costa Rica, sin respuesta para negociar con EE.UU.

“Nos hemos comunicado con las oficinas del secretario de Estado y de Comercio pidiendo una pausa para que nos den el espacio para las discusiones que no se han terminado, porque no vemos oportuno que sea impuesto este 5% adicional mientras seguimos conversando”, declaró el ministro.

La semana anterior se supo que el arancel pasó del 10 al 15%.

El presidente de Costa Rica, Manuel Chaves, dijo la víspera que la decisión tomada por Estados Unidos se debe a que Costa Rica está entre los países que reportan superávit.

“Esto no es un tema de amistad, ni es un tema de cercanía ni de colaboración. Utilizaron una regla: vamos a subir el arancel para quien nos vende más de lo que nosotros les vendemos y mantenerlo a quienes les vendemos más”, declaró Chaves.

Tovar calificó el aumento de la tasa arancelaria como "preocupante", ya que pone en perspectiva la fragilidad y vulnerabilidad de la economía costarricense.

“Costa Rica -explicó Tovar- ha tenido un déficit histórico con EEUU, siempre le ha comprado más de lo que les vendemos, pero los últimos dos años han sido extraordinarios para la economía nacional y hemos podido revertir ese déficit comercial en superávit”. (ANSA).