Comercio: Crece exportación tierra raras de Brasil a China

Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, estimada en 21 millones de toneladas, solo superada por China (44 millones).

Sin embargo, la producción del país sigue siendo marginal: tan solo 20 toneladas en 2024, en comparación con las 270.000 toneladas de China. India, Australia y Rusia, que con reservas menores producen significativamente más. Estos datos revelan el potencial sin explotar del sector minero brasileño.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos con propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas, esenciales para la tecnología moderna. Aunque su nombre sugiere escasez, muchos de ellos son relativamente abundantes, pero su dificultad de extracción y procesamiento los hace estratégicos.

Las tierras raras incluyen los 15 lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) y el escandio y el itrio, que son químicamente similares a los lantánidos.

Las tierras raras brasileñas han reavivado el interés de Estados Unidos, como confirmó recientemente el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia en una reunión con el Instituto Brasileño de Minería (Ibram), informó un detallado reporte del portal G1.

Estos minerales estratégicos podrían convertirse en cartas de negociación para suspender el arancel del 50% que la administración de Donald Trump impondrá a las exportaciones brasileñas a partir del 1 de agosto, indicó el portal de noticias.

El territorio marino reconocido como la Elevación del Río Grande, una "isla sumergida" reclamada por Brasil desde 2018 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), figura en la lista de territorio de "tierras raras", que ha generado controversia en el gobierno de Estados Unidos.

De hecho, el presidente del Ibram, Raul Jungmann, afirmó que en la negociación de los aranceles Washington manifestó el interés del gobierno norteamericano en los minerales críticos y estratégicos (MCE) de Brasil.

Estudios de la Universidad de San Pablo (USP) indican que la isla de 500.000 km2, ubicada a 1200 km de la costa de Rio Grande do Sul, es rica en estos materiales. La reclamación del gobierno brasileño por el control de la región ha estado bajo revisión por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar desde el 26 de febrero de 2025, sin fecha fijada para su resolución. Aunque Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que evitaría sanciones si explotara el territorio, Joao Gabriel Burmann, profesor de Relaciones Internacionales en Uniritter, cree que el tema podría ser otro elemento en las negociaciones arancelarias entre ambos países. Brasil aún reclama el área, lo que significa que no tiene control ni derechos sobre el territorio, que se considera internacional. Por lo tanto, no habría ningún impedimento legal para que Estados Unidos explore la zona, aunque esto podría dar lugar a demandas en tribunales internacionales. Por esta razón, expertos y académicos creen que las negociaciones podrían adoptar un tono colaborativo, en lugar de conflictivo. "No veo riesgo de intervención estadounidense, sino más bien un posible diálogo. Necesitamos considerar una perspectiva más amplia: Brasil y Estados Unidos se encuentran en un momento crítico en sus relaciones, pero es improbable que esta tendencia se mantenga a largo plazo. Para Estados Unidos, el acceso brasileño a la Elevación del Río Grande sería beneficioso, ya que proporcionaría fuentes adicionales para la exploración de minerales críticos y estratégicos", dijo a G1 Joao Jung, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Río Grande do Sul (PUCRS). (ANSA).