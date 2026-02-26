Comercio: Diputados brasileños aprueban acuerdo Mercosur-UE en votación simbólica

"La firma de este acuerdo demuestra la fortaleza de nuestra economía y el avance de nuestra fuerza productiva. Se trata de dar continuidad y profundizar una política de Estado que busca posicionar a nuestro país en el centro dinámico de las grandes transformaciones económicas mundiales, con una sólida integración a las cadenas globales de valor", señala el informe del congresista Marcos Pereira (Republicanos).

El parlamentario admitió, en su opinión, la posibilidad de que surjan desacuerdos comerciales entre sudamericanos y europeos y propuso que estas disputas se resuelvan mediante un diálogo cualificado.

El texto ya había sido aprobado por la Representación Brasileña en el Parlamento del Mercosur, encabezada por el diputado Arlindo Chinaglia (PT), quien destacó la importancia del acuerdo para impulsar la inversión extranjera en Brasil.

Tras ser confirmado por la Cámara de Diputados, el tratado pasa ahora al Senado Federal, como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acelerar la entrada en vigor del pacto comercial, después de que el Parlamento Europeo paralizara el proceso de ratificación para solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia del bloque, iniciativa que debería retrasar la implementación del acuerdo.

En tanto, el senado uruguayo aprobó de forma unánime el acuerdo y el texto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde no debería encontrar resistencia, para su consideración.

El texto recibió 31 votos favorables de los 31 posibles, con el apoyo transversal del gobernante Frente Amplio, de centroizquierda, y de los conservadores Partido Nacional y Partido Colorado, de la oposición.

"Acabamos de votar el acuerdo comercial más importante de la historia de nuestro país", celebró el senador Daniel Caggiani, del Frente Amplio.

Por su parte, el parlamentario opositor Andrés Ojeda afirmó que "abrirse al mundo" es el "único gran camino hacia el crecimiento" para Uruguay.

El país compite con Argentina por el liderazgo en el proceso de ratificación del tratado comercial.

El objetivo del Mercosur es enviar una señal política a la UE a favor de la rápida implementación del acuerdo, después de que el Parlamento Europeo solicitara un dictamen al Tribunal de Justicia del bloque, lo que debería retrasar la entrada en vigor del tratado. (ANSA).