Comercio: Doble tasa a quesos Parmesano y Grana

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, solicitó la intervención del Grupo de Trabajo Arancelario de la Farnesina, que actuó de inmediato para proteger los productos italianos. Conforme explican expertos del sector, se trata de una interpretación errónea del acuerdo.

Desde la década de 1960, las dos DOP han pagado un arancel del 15%. Posteriormente, a partir de abril de 2025, se añadió un 10% adicional, lo que elevó el total a un 25%. Finalmente, a partir del 7 de agosto de 2025, los aranceles estadounidenses sobre el Parmesano Reggiano se reducirán del 25% al 15% gracias a un pacto entre Estados Unidos y la Unión Europea que ajusta los aranceles a este nuevo nivel.

El problema que surgió hoy se debe al complejo mecanismo que regula la importación a Estados Unidos de quesos duros elaborados con leche de vaca, como el Parmesano Reggiano y el Grana Padano. El entendimiento estipula que una cierta cantidad de queso europeo puede entrar al mercado estadounidense con un arancel del 15%. Por encima de esa cantidad, se aplica un arancel fijo de 2,20 euros por kilo al excedente.

Tajani exigió inmediatamente "la correcta aplicación del acuerdo". La Farnesina efectuó los pasos específicos en la embajada de Estados Unidos en Roma y en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, y se han impartido instrucciones similares a la embajada en Washington.

Los consorcios que protegen las dos DOP reaccionaron de inmediato. "Se aplicó por error un arancel adicional del 15%, duplicando prácticamente el arancel, sin respetar el acuerdo de un 15% global", enfatizó Nicola Bertinelli, presidente del Consorcio Parmesano Reggiano, y agradeció al ministerio de Relaciones Exteriores y a Tajani su intervención para aclarar la situación.

El Consorcio para la Protección del Grana Padano, a través de su director general, Stefano Berni, agradeció asimismo a Tajani. El ministro "actuó de inmediato cuando le informamos de que las autoridades aduaneras de los puertos de Nueva York y Nueva Jersey estaban interpretando los nuevos acuerdos arancelarios de forma excesivamente penalizadora para el Grana Padano y el Parmesano Reggiano. En concreto, para el queso importado fuera de la zona autorizada, exigen tanto la tarifa fija de entrada tradicional (unos 2,20 dólares/kg) como un recargo del 15%, lo que eleva el costo total en este caso a US$5/kg, equivalente a casi el 30% del valor del producto que llega al puerto".

"De acuerdo con los documentos que hemos revisado", añadió Berni, "en este caso, solo debería aplicarse uno de los dos aranceles, el menos ventajoso para el importador. Repito, solo uno, no ambos combinados.

Confiamos en que la diplomacia italiana y europea aclaren rápidamente este grave malentendido, que nos pondría en serias dificultades, ya que más del 35% del Grana Padano y el Parmesano Reggiano exportados a EEUU, aproximadamente 200.000 formas de 39-40 kg cada una, no cuentan con licencias de importación", (ANSA).