Comercio: EEUU envía a UE nuevo texto sobre aranceles

Hace días, la Comisión, impaciente por obtener un marco normativo reconocido, más que necesario para un tejido industrial sumido en la incertidumbre, había anunciado que la palabra pasaba a Estados Unidos.

El texto conjunto, dijo la semana pasada un portavoz del ejecutivo de la UE, "está sobre la mesa de Washington, la pelota está en su campo" y "esperamos que nos ayuden a avanzar".

Una presión que ahora produjo una primera tímida novedad: la administración Trump envió a la UE una nueva versión del texto que los técnicos de la Comisión analizarán detenidamente.

"Ahora lo estudiaremos, haremos nuestras observaciones a las contrapartes estadounidenses y continuaremos el ping-pong para llegar a un texto compartido", informó el portavoz, disponible al diálogo, pero también decidido a proteger los intereses europeos.

"Estamos cerca de un acuerdo, pero es un documento importante, los detalles son cruciales y se necesita un poco más de paciencia", añadió.

En resumen, como ha sido habitual en los últimos tiempos, no ha surgido ningún detalle sobre la contrapropuesta estadounidense.

Lo que ha quedado absolutamente claro es el clima de desafío extremo que se respira entre los protagonistas del enfrentamiento. En el centro de la disputa están las normas europeas en el ámbito digital: el Digital Market Act (DMA) y el Digital Services Act (DSA).

Es bien sabido que la administración estadounidense busca poner sobre la mesa de la negociación la derogación o, al menos, la modificación radical del odiado Digital Services Act, el texto detestado por las Big Tech.

El mismo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, según lo revelado por la prensa internacional, encargó a los diplomáticos estadounidenses en Europa iniciar una campaña de lobby contra este texto, con el objetivo de obtener el sí de los gobiernos individuales para posibles modificaciones del articulado.

Frente a esta maniobra, Europa está haciendo frente: fuentes comunitarias han reiterado por enésima vez que el DSA, al igual que el DMA, no son ni serán parte de un acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles. (ANSA).