Comercio: EEUU lanza coalición anti-China sobre minierales críticos; prevé aranceles

Durante la inauguración de la primera reunión ministerial sobre minerales críticos, el vicepresidente, JD Vance, anunció la intención de establecer un acuerdo marco que incluya precios mínimos, los cuales serán apoyados por aranceles comunes para aquellos que no los respeten.

Este anuncio provocó una caída en las acciones de las empresas mineras en Wall Street.

Entre los primeros resultados del "summit", se destaca la asociación estratégica entre Estados Unidos, la UE y Japón, destinada a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, con un compromiso de concluir un memorando de entendimiento en un plazo de 30 días.

Además, Estados Unidos y México presentaron un plan de 60 días para desarrollar políticas comerciales coordinadas en este ámbito, que incluye la posible implementación de precios mínimos para ciertas importaciones de minerales.

Este encuentro, que Foggy Bottom catalogó como "histórico", marca un cambio pragmático en la política de Estados Unidos, alejándose de la narrativa de "América First" (Estados Unidos Primero) que había irritado a aliados y socios debido a políticas de aranceles y ambiciones en Groenlandia.

Rubio enfatizó la naturaleza "multilateral" de la iniciativa, que busca construir una colaboración global para promover la extracción, el procesamiento, el reciclaje y la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, evitando así competiciones peligrosas entre aliados y reduciendo la dependencia de Pekín.

Un objetivo que comparte plenamente el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien participó en la primera de las cuatro sesiones de trabajo al inicio de una jornada repleta de compromisos, incluidos encuentros en la embajada italiana con una selección calificada de empresarios italianos en Estados Unidos y representantes de la comunidad italoamericana para el lanzamiento de una iniciativa benéfica en favor de las poblaciones afectadas por el ciclón Harry.

Sobre las tierras raras, Tajani explicó a los medios italianos que "hoy en día, de hecho, China actúa en un régimen de monopolio. Esto no es aceptable, queremos competencia libre.

Este es un principio que también aplica a las materias primas".

Continuó afirmando: "Si queremos competir a nivel global, necesitamos tener precios de materias primas que nos permitan no ser desplazados. Por lo tanto, Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India, junto con los países africanos, deben encontrar una estrategia que les permita competir a nivel global".

Pekín, efectivamente, aprovechó su control sobre la producción y procesamiento de muchos minerales como una herramienta geo-económica, limitando a veces las exportaciones, comprimiendo los precios y comprometiendo la capacidad de otros países para diversificar las fuentes de materiales utilizados en la producción de semiconductores, vehículos eléctricos y armamento avanzado.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump lanzó una reserva estratégica de Estados Unidos para minerales críticos, llamada Project Vault, respaldada por 10.000 millones de dólares en financiamiento inicial de la U.S. Export-Import Bank y 2.000 millones de dólares de capital privado.

Sin embargo, esto no contradice la movilización de aliados en el nuevo bloque comercial anunciado hoy, que en efecto es una operación de "rebranding" de la "Mineral Security Partnership" establecida por la administración anterior de Biden.

Entre los más de 50 países participantes se encuentran Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, India, Corea del Sur e Israel. También está presente la UE, representada por el comisionado europeo Stéphane Séjourné.

Italia y Alemania han impulsado a Bruselas a revitalizar el compromiso europeo en este sector, enviando el martes a la Comisión Europea un documento de orientación política para subrayar la oportunidad de una estrecha colaboración entre la UE y Estados Unidos, otros socios afines (G7+) y países terceros, en particular Africa (donde Roma puede desempeñar un papel destacado con el Plan Mattei), el Indo-Pacífico y América Latina. (ANSA).