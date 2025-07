Comercio: EEUU y China hacia prórroga sobre aranceles

Mientras tanto, el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aclaró que extender la tregua "primero requiere una conversación" con el presidente Donald Trump, lo que plantea la posibilidad de volver al nivel del 2 de abril después de la fecha límite del 12 de agosto, si la tregua es rechazada.

El magnate, en tanto, supuestamente habló con Bessent y se enteró de que "hubo una reunión muy positiva con el equipo comercial chino", hablando a bordo del Air Force One, en ruta de Escocia a Washington.

Además, como nunca antes, el secretario del Tesoro enfatizó en una conferencia de prensa que ahora "tenemos una comprensión mucho más clara de la agenda china", anticipando "como probable" una nueva cita con la parte china en los próximos 90 días, y a quien expresó la decepción de Estados Unidos por las compras de Pekín del "90% del petróleo iraní".

En cuanto al petróleo crudo ruso, sin embargo, "también les dije a nuestras contrapartes que, bajo la legislación estadounidense sobre aranceles secundarios, China podría enfrentar tarifas elevadas si continúa comprándolo", especificó el secretario del Tesoro.

El magnate, entre otras cosas, barajó las cartas antes del inicio del segundo día de negociaciones, rechazando las insinuaciones de que buscaba reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien supuestamente accedió a flexibilizar las restricciones sobre los microchips a Pekín e incluso se negó a permitir que el presidente taiwanés, William Lai, visitara Nueva York en un viaje a sus últimos aliados en Sudamérica y Centroamérica.

En su cuenta de la red social Truth, Trump insistió el lunes por la noche, con tono mordaz, en que no buscaba una cumbre con Xi, sino que podría viajar a China por invitación del líder chino, "que ha sido renovada. De lo contrario, no hay interés". Sin embargo, Trump también afirmó, a bordo del Air Force One, estar convencido de que Xi "quiere la reunión. Creo que se celebrará a finales de año".

Bessent, sobre el punto, refirió que "no existe alguna discusión acerca de un posible encuentro" entre los dos mandatarios, y recordó que la invitación de Xi a Trump a visitar China fue extendida en su conversación telefónica mantenida a comienzos de junio.

Por lo demás, aún quedan "discusiones técnicas adicionales" (no hay pacto acerca de los controles de exportación de Estados Unidos, mientras que se están implementando mejoras en el mecanismo de envío de tierras raras de China), según el representante comercial de Washington, Jamieson Greer, quien estimó que, gracias a la administración Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con China será al menos US$50.000 millones menor en 2025 que en 2024.

Empero, todos los problemas estructurales siguen sin resolverse: los desequilibrios globales de China "son insostenibles; otras economías en desarrollo aumentarán los aranceles" porque "el Sur Global ya no puede absorber el exceso de producción de China", advirtió Bessent. Queda por ver si Pekín implementará las correcciones de rumbo esperadas. (ANSA).