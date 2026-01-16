Comercio: el acuerdo EEUU-Taiwán sobre microchips enfurece a China

Ottawa se encuentra ahora bajo una presión política y arancelaria impredecible por parte de Donald Trump, cuya visión 2.0 de "América Primero" considera a Canadá el 51º estado de la Unión.

Las relaciones de Ottawa con China "son más predecibles que las de Estados Unidos", declaró Carney sin rodeos en una rueda de prensa en Pekín. Estas decisiones, impensables hasta hace un año, ahora son suficientes para sentar las bases de la renovación de los lazos de Canadá con China y aliviar las tensiones comerciales de los últimos años.

Es razonable esperar una reacción de Trump. Mientras tanto, como parte del acuerdo Washington-Taipéi, las empresas taiwanesas de microchips y tecnología invertirán al menos US$ 250.000 millones (incluidos los US$ 100.000 millones ya comprometidos por el gigante mundial TSMC en 2025) en capacidad de fabricación en Estados Unidos.

Taiwán también garantizará US$ 250.000 millones adicionales en crédito a las empresas involucradas. A cambio, Estados Unidos limitará los aranceles "recíprocos" en la isla al 15%, en lugar del 20% actual, y promoverá la aplicación de aranceles "cero recíprocos" en ciertos sectores, como medicamentos genéricos, componentes aeronáuticos y algunos recursos naturales.

El objetivo, según el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, es traer el 40% de la cadena de suministro y la producción de microchips de Taiwán a Estados Unidos. "Necesitan complacer a nuestro presidente Trump, porque él es clave para proteger a su país", añadió Lutnick.

El acuerdo fortalece los lazos entre la administración del magnate y Taipéi, mientras que Pekín aumenta la presión sobre la isla, considerada parte "sagrada" e "inalienable" de su territorio, para que sea reunificada, incluso por la fuerza si es necesario.

La República Popular "se opone firmemente a la negociación y firma de acuerdos con la región china de Taiwán por parte de países que mantienen relaciones diplomáticas con China, que tengan implicaciones soberanas y sean de carácter oficial", declaró con vehemencia el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun.

Sin embargo, tras el acuerdo comercial, más armas fabricadas en Estados Unidos están en camino a Taiwán. El viceministro de Defensa, Hsu Szu-chien, anticipó que cuatro acuerdos están en camino, todos ellos notificados por la Casa Blanca al Congreso.

Mientras tanto, Carney anunció la importación de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6,1%, eliminando así el arancel del 100% acordado con la administración estadounidense de Joe Biden. Para el 1 de marzo, Ottawa espera que Pekín reduzca los aranceles de importación sobre las semillas de canola a un 15% combinado, desde el 84% actual.

"Aplaudimos los planes de las empresas chinas de expandir significativamente la inversión en Canadá en proyectos de energía limpia a gran escala, además de la agricultura y los bienes de consumo", añadió Carney, el primer primer ministro de Ottawa en China desde 2017.

En resumen, "El estado número 51 de Trump se está enamorando de China. "Bien hecho!", bromeó Derek Grossman, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California. (ANSA).