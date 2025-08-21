Comercio: El acuerdo UE-EE.UU. sobre aranceles

Aranceles en EE. UU. bajan al 15%. Estados Unidos reduce los aranceles del 27,5% a un máximo del 15% para los productos de la UE, con todo incluido. Esto significa que se incluyen los demás aranceles, que se elevan hasta un máximo del 15% si son inferiores.

Automóviles incluidos. Tras la incertidumbre generada en los días posteriores a Turnberry, también se ha formalizado la reducción al 15% de los aranceles sobre vehículos de motor y recambios de la UE. Entrará en vigor el mes en que la Comisión elimine los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses: a finales de agosto, como estaba previsto, y el arancel del 15% entrará en vigor el 1 de agosto.

Acero y aluminio. Estos productos están excluidos de la declaración, que, sin embargo, insta a iniciar la cooperación para proteger sus respectivos mercados del exceso de capacidad global.

El vino queda fuera. El vino, las bebidas espirituosas y la cerveza están excluidos de la declaración sobre el trato arancelario preferencial de EE. UU. para la UE. Sin embargo, "las puertas no están cerradas para siempre", declaró el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic.

Inversiones de la UE. La Unión se compromete a comprar US$750.000 millones en energía a EE. UU. para 2028 (GNL, petróleo, energía nuclear). También se prevé la compra de US$40.000 millones en chips de inteligencia artificial estadounidenses para centros de datos europeos. La UE también reafirma su compromiso de aumentar las compras de equipo militar y de defensa estadounidense para fortalecer la inter-operabilidad de la OTAN y la cooperación industrial transatlántica en el sector.

Exenciones para aeronaves y medicamentos. Están exentos del límite del 15% los siguientes productos: recursos naturales no disponibles (incluido el corcho), aeronaves y componentes, productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes, y precursores químicos. La UE y EE. UU. colaborarán para ampliar esta lista.

Cifras comerciales UE-EE. UU. El comercio de bienes y servicios entre la UE y EE. UU. superó los 1,6 billones de euros en 2024, con 867.000 millones de euros en bienes y 817.000 millones de euros en servicios. Más de 4200 millones de euros en bienes y servicios cruzan el Atlántico cada día. En 2022, las empresas de la UE y EE. UU. invirtieron 5,3 billones de euros en sus respectivos mercados. (ANSA).